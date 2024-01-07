Данное изменение должно быть постоянным, то есть пользователи не смогут переустановить программу через официальные каналы после выхода стабильной сборки

WordPad, причудливый текстовый редактор, который был частью Windows на протяжении почти 30 лет, уходит в небытие. Последняя сборка Windows 11 Insider (26020) больше не включает WordPad, и Microsoft планирует полностью удалить его из операционной системы в одном из будущих обновлений.

Данное изменение должно быть постоянным, то есть пользователи не смогут переустановить программу через официальные каналы после выхода стабильной сборки.

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Microsoft

Объявление было сделано в блоге Windows Insider Blog наряду с несколькими новыми функциями сборки Windows 11 Insider (26020). Среди них - расширенные инструменты голосового доступа и улучшенные голоса для преобразования текста в речь. Однако удаление WordPad выделяется своей долгой историей и привычностью для многих пользователей. В блоге говорится следующее:

"С момента выхода этой сборки приложения WordPad и People больше не будут устанавливаться после чистой установки ОС. В будущих сборках WordPad будет удаляться при обновлении. WordPad не будет переустанавливаться. WordPad - это устаревшая функция Windows".

В этом нет ничего удивительного, поскольку WordPad не обновлялся уже несколько лет и находился где-то между базовым блокнотом и полноценным текстовым редактором. Хотя он был бесплатным и не требовал доступа в Интернет.

Приложение People также присоединяется к WordPad, а Steps Recorder больше не будет получать обновления. В качестве потенциальной замены последнего Microsoft предлагает ClipChamp.

Тем временем "Блокнот", всегда надежный текстовый редактор, продолжает получать изменения. В этой сборке добавлено несколько улучшений, в том числе доступность голосового управления и возможность приостанавливать и возобновлять печать. Однако некоторые пользователи сочтут постоянные изменения в "Блокноте" излишними.

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Помимо этих немного грустных прощаний, новая сборка принесла несколько других примечательных дополнений. Теперь вы будете видеть уведомление, когда ваш компьютер находится в режиме энергосбережения, и сможете давать своим устройствам более подробные имена для удобства совместного использования.