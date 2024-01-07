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WordPad, причудливый текстовый редактор, который был частью Windows на протяжении почти 30 лет, уходит в небытие. Последняя сборка Windows 11 Insider (26020) больше не включает WordPad, и Microsoft планирует полностью удалить его из операционной системы в одном из будущих обновлений.
Данное изменение должно быть постоянным, то есть пользователи не смогут переустановить программу через официальные каналы после выхода стабильной сборки.
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Объявление было сделано в блоге Windows Insider Blog наряду с несколькими новыми функциями сборки Windows 11 Insider (26020). Среди них - расширенные инструменты голосового доступа и улучшенные голоса для преобразования текста в речь. Однако удаление WordPad выделяется своей долгой историей и привычностью для многих пользователей. В блоге говорится следующее:
"С момента выхода этой сборки приложения WordPad и People больше не будут устанавливаться после чистой установки ОС. В будущих сборках WordPad будет удаляться при обновлении. WordPad не будет переустанавливаться. WordPad - это устаревшая функция Windows".
В этом нет ничего удивительного, поскольку WordPad не обновлялся уже несколько лет и находился где-то между базовым блокнотом и полноценным текстовым редактором. Хотя он был бесплатным и не требовал доступа в Интернет.
Приложение People также присоединяется к WordPad, а Steps Recorder больше не будет получать обновления. В качестве потенциальной замены последнего Microsoft предлагает ClipChamp.
Тем временем "Блокнот", всегда надежный текстовый редактор, продолжает получать изменения. В этой сборке добавлено несколько улучшений, в том числе доступность голосового управления и возможность приостанавливать и возобновлять печать. Однако некоторые пользователи сочтут постоянные изменения в "Блокноте" излишними.
Помимо этих немного грустных прощаний, новая сборка принесла несколько других примечательных дополнений. Теперь вы будете видеть уведомление, когда ваш компьютер находится в режиме энергосбережения, и сможете давать своим устройствам более подробные имена для удобства совместного использования.