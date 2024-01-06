Например, классическая эргономичная клавиатура снова будет доступна в этом году

В апреле компания Microsoft объявила о прекращении продаж компьютерной периферии под маркой Microsoft. Сегодня компания Onward Brands объявила о том, что она дает этим выброшенным гаджетам со штампом Microsoft вторую жизнь под новым брендом. Такие продукты, как эргономичная клавиатура Microsoft, станут продуктами Incase с брендом "Designed by Microsoft".

Помимо компьютерных аксессуаров с надписью "Designed by Microsoft", это должны быть те же клавиатуры, мыши, веб-камеры, гарнитуры и колонки, заявила Onward, материнская компания Incase, сообщает The Verge. Onward заявила, что ее бренд Incase вернет 23 продукта, разработанных Microsoft, в 2024 году, и надеется, что они появятся в продаже во втором квартале.

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Microsoft

Incase также планирует выпустить эргономичную клавиатуру, которую Microsoft разработала, но так и не выпустила. Генеральный директор Onward Чарли Тебеле сказал The Verge, что у Incase есть "потенциал" для выпуска еще большего количества продуктов, которые Microsoft так и не выпустила.

Возвращение дизайна периферийных устройств Microsoft воскрешает (хотя и в новой форме) линию компьютерных устройств, начатую в 1983 году, когда Microsoft выпустила свою первую мышь, Microsoft Mouse.

Ни Onward, ни Microsoft не поделились полными условиями лицензионного соглашения, но Onward утверждает, что Incase будет использовать ту же цепочку поставок и производственные компоненты, что и Microsoft, отмечает The Verge.

"Microsoft сохранит право собственности на свои разработки, поэтому в будущем она может сама вернуть классические мыши или клавиатуры или продлить лицензию на Incase", - сообщает The Verge, отмечая, что Onward лицензирует не все компьютерные периферийные устройства Microsoft. Некоторые классические устройства, такие как Intellimouse или его современные версии, например, не попали в список перезагружаемых Incase.

Со своей стороны, Microsoft все еще "убеждена, что будет работать под единым" брендом Surface, сообщила The Verge Нэнси Гаскилл, генеральный менеджер Surface.

Incase

При этом в старых дизайнах Microsoft, Incase, чей сайт в настоящее время заполнен рюкзаками, сумками, чехлами для ноутбуков и AirPod, внезапно оказывается продавцом клавиатур, мышей и других периферийных устройств. Другие бренды Onward, Griffin, Incipio и Survivor, также не продают те виды продукции, которые Incase лицензирует здесь. Если все пойдет хорошо, Incase сможет создать свой собственный портфель компьютерных аксессуаров.

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Изначально отказ Microsoft от периферийных устройств под брендом Microsoft означал, что компания сосредоточится только на более дорогих и высококлассных изделиях, достойных бренда Surface. Но это оставляло пробел для многочисленных пользователей, которые чувствовали себя удовлетворенными различными более простыми и доступными дизайнами Microsoft. Предприятие Incase может помочь в обслуживании таких пользователей, в то время как наследие Microsoft в области подобных продуктов может продолжаться без крупных инвестиций со стороны технологического гиганта.