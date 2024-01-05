Для тех, кто не в курсе, сторонние ассистенты не являются чем-то новым для Android.

Google Assistant в настоящее время является лучшим выбором для телефонов Android. Это не только потому, что он стоит по умолчанию на многих устройствах Android, но и потому, что он превосходит большинство других доступных сегодня ассистентов.

Google работает над расширением его возможностей, добавляя технологию генеративного ИИ от Bard - языковую модель, которая обрабатывает текст, голос и изображения. Интересно, что Google - не единственная компания, разрабатывающая ассистентов на базе ИИ для Android.

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источник: dotesports.com

В недавнем отчете Android Authority говорится, что ChatGPT, известный своими продвинутыми языковыми возможностями, может стать новым помощником для пользователей Android.

Для тех, кто не в курсе, сторонние ассистенты не являются чем-то новым для Android. Ранее такие игроки, как Cortana от Microsoft и Alexa от Amazon, предлагали пользователям различные варианты помощников в Android. Однако ни одному из них не удалось вытеснить Google Assistant с первого места.

А вот ChatGPT потенциально может встряхнуть ситуацию. Android Authority обнаружил в последней версии приложения для Android новую активность, которая вызывает наложение, подразумевающее поддержку голосового ввода, аналогично Google Assistant. Но пока что эта функция не может быть полностью использована.

Код приложения также намекает на попытки сделать ChatGPT помощником по умолчанию: в нем есть ссылки на "assistant_interaction_service" и тег "supportsAssist". Тем не менее, предстоит еще много работы.

Интересно, что Microsoft удалила возможности помощника по умолчанию в Bing, когда запускала свой собственный проект LLM на основе GPT. Сроки этого потенциального изменения и даже его доступность в качестве бесплатной функции остаются неясными. OpenAI, разработчики ChatGPT, предлагают дополнительные функции по подписке Plus, и подсказки в коде предполагают, что плитка быстрых настроек для ChatGPT может быть заблокирована за этой платной стеной.

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Несмотря на то, что есть свидетельства, указывающие на потенциал ChatGPT в качестве помощника для Android, пока слишком рано говорить о том, что произойдет.