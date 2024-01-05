С 1994 года это будет первая новая стандартная клавиша клавиатуры Windows

Microsoft добавляет первую за 30 лет крупную клавишу в стандартную раскладку клавиатуры Windows. В своем блоге компания анонсировала новую клавишу Copilot для клавиатур Windows 11, автоматически вызывающую функцию искусственного интеллекта Windows.

В коротком видеоролике компания представила дизайн того, что должно стать новым стандартным дополнением к клавиатурам ПК. Мы уже видели эту клавишу на новой линейке XPS от Dell, и Microsoft предполагает, что мы увидим ее на других ноутбуках, анонсированных в преддверии CES, а также на самой выставке. По словам Microsoft, системы с клавишей Copilot появятся в продаже с конца февраля до весны, в том числе на некоторых новых устройствах Surface. На момент написания статьи неясно, сделает ли Microsoft специальную клавишу обязательной для изготовителей комплектующих на базе Windows 11.

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Microsoft

Согласно представленному ролику, новая клавиша Copilot заменит клавишу Windows или Menu, которая в настоящее время находится между правыми клавишами Alt и Ctrl.

В отношении клавиши Copilot есть некоторые тонкости: в связи с поэтапным внедрением Windows Copilot в разных регионах специальная клавиша Copilot будет запускать Windows Search там, где Copilot еще не доступен. Стоит напомнить, что пользователи Windows 11, как с выделенной клавишей Copilot, так и без нее, могут вызывать этого помощника ИИ с помощью комбинации клавиш Windows+C.

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