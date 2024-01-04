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Компания LG анонсировала новую линейку OLED-телевизоров за несколько дней до начала выставки CES 2024, которая стартует в Лас-Вегасе на следующей неделе. Телевизоры LG Signature OLED M4 и OLED G4, как ни удивительно, оснащены обновленным процессором с искусственным интеллектом, который обеспечивает в четыре раза большую производительность по сравнению с прошлогодними моделями. Процессор Alpha 11 AI работает над улучшением качества изображения и звука, предлагая 70-процентное улучшение визуальной производительности в играх по сравнению с предшественником.
ИИ-чип повышает масштаб объектов и фонов для уменьшения размытости, а также якобы анализирует и настраивает цвета, чтобы "наилучшим образом передать настроение и эмоциональные элементы, задуманные режиссерами". LG также обещает более "трехмерное" изображение благодаря фирменной технологии Dynamic Tone Mapping Pro, которая позволяет точно настраивать яркость и контрастность на лету. Чип искусственного интеллекта также позволяет создавать виртуальный объемный звук и даже отделять вокал от саундтреков, чтобы улучшить диалоги.
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Разрешение осталось 4K, но частота обновления стала выше. Прошлогодние модели работали на частоте 120 Гц, а M4 и G4 теперь предлагают частоту обновления 144 Гц. Очевидно, что высокая частота обновления отлично подходит для просмотра насыщенного событиями контента и игр. Для этого каждый телевизор предлагает доступ к платформе webOS от LG для просмотра потокового контента и игр через облако.
Телевизоры M4 поставляются с фирменным блоком Zero Connect Box от LG, который обеспечивает беспроводную передачу аудио и видео, исключая необходимость в подключенных кабелях. Технология обеспечивает передачу видео и аудио в реальном времени в разрешении до 4K с частотой обновления 120 Гц. Это для тех, кто абсолютно привержен эстетике интерьера.
Каждый из новых OLED-телевизоров LG поддерживает NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync, что очень удобно для геймеров. Панели также оснащены экраном выбора Game Optimizer от LG, позволяющим пользователям мгновенно переключаться между предустановками дисплея, предназначенными для различных игровых жанров.
Цены и доступность пока остаются под вопросом. Возможно, мы получим больше информации на выставке CES 2024 на следующей неделе. В дополнение к этой презентации LG также анонсировала абсолютно огромный 97-дюймовый OLED-дисплей M3 и 98-дюймовую модель QNED.