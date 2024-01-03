Интересный чип с поддержкой 5G для более дешевых смартфонов

Торговая марка Unisoc известна в основном своими бюджетными процессорами, и теперь она представила свою новую модель T765 5G, в которой увеличена частота ядра, чтобы обеспечить более высокую производительность. Что же предлагает новинка?

Чипы Apple, Qualcomm и MediaTek хорошо известны по мобильным устройствам. Однако в сегменте недорогих устройств часто встречаются чипы Unisoc. В настоящее время компания выпускает свою последнюю флагманскую модель T765 5G. Возникает вопрос, что же отличает эту модель от флагманов других производителей?

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Unisoc

Самым главным новшеством является наличие 8-ядерного процессора, как и в более слабой модели T750 5G. В случае с T765 5G это стандартный процессор, изготовленный по 6-нм техпроцессу EUV в TSMC, но в нем используются не самые современные и мощные ядра. Он состоит из двух мощных ядер Cortex-A76 с частотой 2,3 ГГц. Другие, более экономичные ядра - это шесть Cortex-A55 с тактовой частотой 2,1 ГГц. Стоит отметить, что эти экономичные ядра, в частности, тактируются довольно высоко (во многих процессорах они обычно установлены на частоте 2,0 ГГц или меньше). Однако в современных флагманах других производителей уже используются ядра Cortex-X с тактовой частотой выше 3 ГГц, что существенно влияет на производительность.

За графику отвечает чип ARM Mali-G57 MC2 с тактовой частотой 850 МГц, поддерживаемый памятью LPDDR4x-2133, есть поддержка eMMC 5.1, UFS 2.2 и UFS 3.1. Процессор поддерживает дисплей Full HD+ с частотой до 120 Гц, а четырехъядерный процессор Vivimagic 6.0 поддерживает камеру 108 МПкс или комбинацию 64+20+13 МПкс, обеспечивая возможность записи видео 4K HDR. Кроме того, процессор обеспечивает поддержку сетей передачи данных 5G.

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Однако, несмотря на то, что это лучший процессор компании для мобильных телефонов, его возможности будут полезны в основном для бюджетных устройств.