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Торговая марка Unisoc известна в основном своими бюджетными процессорами, и теперь она представила свою новую модель T765 5G, в которой увеличена частота ядра, чтобы обеспечить более высокую производительность. Что же предлагает новинка?
Чипы Apple, Qualcomm и MediaTek хорошо известны по мобильным устройствам. Однако в сегменте недорогих устройств часто встречаются чипы Unisoc. В настоящее время компания выпускает свою последнюю флагманскую модель T765 5G. Возникает вопрос, что же отличает эту модель от флагманов других производителей?
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Самым главным новшеством является наличие 8-ядерного процессора, как и в более слабой модели T750 5G. В случае с T765 5G это стандартный процессор, изготовленный по 6-нм техпроцессу EUV в TSMC, но в нем используются не самые современные и мощные ядра. Он состоит из двух мощных ядер Cortex-A76 с частотой 2,3 ГГц. Другие, более экономичные ядра - это шесть Cortex-A55 с тактовой частотой 2,1 ГГц. Стоит отметить, что эти экономичные ядра, в частности, тактируются довольно высоко (во многих процессорах они обычно установлены на частоте 2,0 ГГц или меньше). Однако в современных флагманах других производителей уже используются ядра Cortex-X с тактовой частотой выше 3 ГГц, что существенно влияет на производительность.
За графику отвечает чип ARM Mali-G57 MC2 с тактовой частотой 850 МГц, поддерживаемый памятью LPDDR4x-2133, есть поддержка eMMC 5.1, UFS 2.2 и UFS 3.1. Процессор поддерживает дисплей Full HD+ с частотой до 120 Гц, а четырехъядерный процессор Vivimagic 6.0 поддерживает камеру 108 МПкс или комбинацию 64+20+13 МПкс, обеспечивая возможность записи видео 4K HDR. Кроме того, процессор обеспечивает поддержку сетей передачи данных 5G.
Однако, несмотря на то, что это лучший процессор компании для мобильных телефонов, его возможности будут полезны в основном для бюджетных устройств.