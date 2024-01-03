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dima0782
Tesla достигла рекордных объемов поставок в 2023 году, превзойдя намеченные цели
Генеральный директор Илон Маск, ключевая фигура в успехе компании, сыграл важную роль в создании горячих клиентов.

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В 2023 году компания Tesla продемонстрировала впечатляющие результаты: объем поставок достиг 1,81 миллиона электромобилей, что немного превышает первоначальную цель в 1,8 миллиона, поставленную в начале года. Успех был подкреплен активным четвертым кварталом, в течение которого Tesla передала почти 483 200 автомобилей, что способствовало глобальным поставкам в 484 507 единиц. Этот финиш стал решающим, учитывая временный спад в поставках в третьем квартале из-за остановки заводов.

Успех Tesla в 2023 году можно объяснить сочетанием ряда факторов, включая преданную фанатскую базу, технически подкованных ранних последователей и стратегические шаги руководства компании. Генеральный директор Илон Маск, ключевая фигура в успехе компании, сыграл важную роль в создании горячих клиентов. Однако, признавая необходимость устойчивого роста, Tesla теперь нацелена на более широкое привлечение повседневных покупателей на следующем этапе своего развития.

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источник: ytimg.com

Компания поставила перед собой амбициозную цель - выпустить 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году, что является рекордным показателем, но все еще отстает от конкурентов, таких как Toyota и General Motors. Возникли проблемы с привлечением повседневных покупателей, для которых приоритетными являются такие факторы, как цена и простота использования. Опасения по поводу инфляции, высоких процентных ставок, безопасности и инфраструктуры для зарядки добавили сложности в стратегию расширения Tesla.

Одно из заметных изменений в рыночной ситуации произошло 1 января, когда некоторые модели Tesla должны были лишиться федеральной налоговой льготы в размере 7500 долларов США из-за ужесточения правил поставок аккумуляторных компонентов из Китая. Несмотря на это, Tesla предприняла значительные шаги для выхода на массовый рынок, снизив цены на весь модельный ряд, особенно в Китае, где конкуренция очень высока.

Выпуск Cybertruck, новейшего автомобиля Tesla, столкнулся с задержками в достижении серийного производства, и ожидается, что рентабельность будет достигнута как минимум через год. Однако финансовый директор Вайбхав Танеджа подчеркнул, что компания должна ориентироваться на следующую группу потребителей электромобилей, что свидетельствует о стремлении к долгосрочному росту.

Аналитики высказывают опасения по поводу устаревшего модельного ряда Tesla и усиления конкуренции в сфере EV, что может помешать будущему росту продаж. Тем не менее, эксперты считают, что Tesla сохраняет хорошие позиции на мировом рынке EV наряду с BYD.

Что касается финансовых показателей, то производство Tesla за год составило около 1,85 млн автомобилей, что отражает рост на 35 % по сравнению с предыдущим годом. Поставки Model 3 и Model Y в 4 квартале достигли 461 538 единиц, а объем производства этих моделей составил 476 777 единиц.

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В то время как Tesla готовится представить отчет о прибыли за IV квартал 24 января, все внимание приковано к прогнозу компании на 2024 год. Согласно консенсусу, объем поставок в 2024 году составит 2,17 миллиона единиц, что на 20% больше, чем в 2023 году. Благодаря таким потенциальным стимуляторам продаж, как обновленная Model 3, новая версия Model Y и расширенные маркетинговые усилия, Tesla, похоже, намерена продолжить свой путь в качестве основного игрока на мировом рынке электромобилей.

#tesla #илон маск #авто #тесла #электроавтомобили
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