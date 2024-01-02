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dima0782
Судебные дела в США и ужесточение регулирования в ЕС создадут проблемы для прибыли Apple
2024 год может стать годом расплаты для сервисного бизнеса Apple стоимостью 85 миллиардов долларов

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В 2024 году компанию Apple ожидает юридическая ответственность: в ближайшие месяцы власти США и ЕС примут ряд решений, которые определят будущее ее бизнеса в сфере услуг стоимостью 85 миллиардов долларов в год.

Наибольший удар по производителю iPhone может нанести антимонопольный процесс в США против Google, в ходе которого выяснилось, что в 2021 году технологический гигант заплатил более 26 миллиардов долларов за то, чтобы его поисковая система использовалась по умолчанию на устройствах Apple и других гаджетах и браузерах.

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источник: technode.com

Если Google проиграет дело, он может быть вынужден прекратить регулярные выплаты Apple, которые, по оценкам независимого аналитика Эрика Сейферта, составляют четверть годовой выручки сервисного подразделения Apple.

Тем временем Apple и другие технологические гиганты сталкиваются с растущим вниманием со стороны администрации Байдена в связи с опасениями по поводу доминирующего положения своего App Store, который уже вынужден изменить в ЕС в связи с законодательством, призванным ограничить власть Больших Технологий.

Вместе эти юридические и регуляторные действия, охватывающие два крупнейших рынка Apple, представляют собой самую большую угрозу для бизнеса компании за последние годы.

Доля доходов от сервисов, которые включают доходы от App Store, потокового видео и Apple Music, неуклонно растет по отношению к общей выручке компании, в которой по-прежнему доминируют продажи устройств, таких как iPhone.

Судебный процесс по делу Google, который рассматривается как самый значительный процесс по делу антимонопольной политики, проводимый в Вашингтоне более чем за 25 лет, будет рассмотрен в мае. Если Google проиграет, он скорее всего подаст апелляцию, но такое решение вызовет вопросы о том, как два технологических гиганта будут работать друг с другом в будущем.

"Я думаю, что судья был заинтригован этим вопросом во время процесса", - сказал Билл Ковачич, бывший председатель Федеральной торговой комиссии и профессор права и политики конкуренции в юридическом факультете Университета Джорджа Вашингтона. "На заднем плане стоял вопрос: "Если Apple собирается устроить аукцион на это первичное размещение, то что должна была сделать компания Google?"".

В то же время Белый дом активизирует свои усилия по борьбе с тем, что он считает чрезмерной властью корпораций. Джонатан Кантер, возглавляющий антимонопольное подразделение Министерства юстиции с ноября 2021 года, не скрывает своего стремления возбуждать дела против крупнейших американских компаний.

Его отдел уже несколько лет изучает политику Apple в отношении App Store, и сейчас, по словам Кантера, "работает на полную катушку". Однако окно для возбуждения дела закрывается, поскольку приближаются президентские выборы в США и возможная смена администрации. Минюст не ответил на просьбу прокомментировать расследование Apple.

Регуляторы, бизнесмены и правоохранительные органы уже много лет пытаются разделить экосистему iOS компании Apple - технологический гигант всегда настаивал на том, что этот шаг может подорвать безопасность мобильной операционной системы.

Однако недавно Apple признала в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, что ей придется внести изменения в свой App Store в ЕС в связи с новым законом о цифровых рынках, который должен быть принят технологическими компаниями в марте.

В ЕС Apple готовится разрешить "боковую загрузку", которая позволит пользователям iPhone обходить магазин и загружать приложения из других мест.

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Это впервые нарушит замкнутую экосистему, которую компания защищала с тех пор, как Стив Джобс представил iPhone в 2007 году. Apple затянула с решением этого вопроса, поскольку считает, что такая практика создаст угрозу безопасности ее системы.

#apple #монополия #судебное дело
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