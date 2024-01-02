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dima0782
Rockstar планировала восемь однопользовательских дополнений к GTA V
Аналитики прочесали код и нашли упоминания о DLC для одиночной игры, которые мы так и не получили

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Недавно, спустя всего несколько недель после анонса Grand Theft Auto VI, в сети были опубликованы файлы, украденные с серверов Rockstar, в том числе исходный код Grand Theft Auto V. Аналитики прочесали код и нашли упоминания о DLC для одиночной игры, которые мы так и не получили.

С момента выхода Grand Theft Auto 5 постоянно ходили слухи о том, что планы по созданию DLC для однопользовательского режима были отменены из-за того, что Rockstar сосредоточилась на GTA Online, которая оказалась чрезвычайно прибыльной. Как оказалось, разработчик запланировал аж восемь дополнений для одиночной игры. Полный список представлен ниже:

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  • SP Assassination Pack
  • SP Manhunt Pack
  • SP Norman Pack
  • Agent Trevor
  • Relationship Pack
  • Enterprise Pack
  • Prologue DLC
  • LibertyV DLC

Rockstar

Некоторые из них представляют собой "пакеты", которые могли бы быть и поменьше. Однако три из них кажутся особенно интересными - Agent Trevor, Prologue DLC и LibertyV DLC. Последнее предполагает возвращение в Либерти-Сити для очередного приключения, перестроенного на движке GTA V. Дополнение Prologue, напротив, могло бы скрасить самое начало игры, показав события, предшествовавшие неудачному ограблению в начале GTA V.

Как отмечает Insider Gaming, Rockstar подтвердила, что в 2017 году сосредоточится в основном на GTA Online. Однако, по слухам, на планы по созданию однопользовательского DLC изначально повлиял уход Лесли Бензиса в 2014 году.

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Однопользовательская кампания в GTA V была фантастической, и многие игроки, несомненно, с нетерпением ждали новых приключений трех главных героев. Однако никто не может отрицать, что акцент Rockstar на GTA Online был выгоден для компании и имел смысл для бизнеса.

#игры #гейминг #rockstar #gta 5
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