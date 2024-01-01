Изучая данную область Марса, известную как кратер Джезеро, специалисты пытаются найти подтверждения древней жизни, зафиксированные в породах.

360-градусная панорама Марса от марсохода "Perseverance" с кратером Джезеро, содержащая 2,38 миллиарда пикселей, дает представление о древней истории речной дельты планеты.

Спустя тысячу марсианских дней марсоход "Perseverance" исследует горные породы, которые свидетельствуют о нескольких эпохах в истории речной дельты возрастом несколько миллиардов лет. Изучая данную область Марса, известную как кратер Джезеро, специалисты пытаются найти подтверждения древней жизни, зафиксированные в породах. Исследователь проекта "Perseverance" Кен Фарли знакомит с богатой деталями панорамой места, где побывал ровер в ноябре 2023 года, полученной устройством Mastcam-Z.

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Собранная из 993 единичных снимков и 2,38 миллиарда пикселей, эта 360-градусная мозаика охватывает все направления с места, которое специалисты назвали "Холм Эйри". При обработке изображения видны части самого марсохода, которые немного искажены к краям.

источник: NASA

Цветовое улучшение, наложенное на изображение, повысило его контрастность и подчеркнуло цветовые отличия. Благодаря приближению к тому, как выглядела бы сцена при земных условиях освещения, регулировка дает возможность исследователям применять свой повседневный опыт для восприятия пейзажа. Вид на Марс был бы более темным и красноватым. Посмотреть и скачать панораму для просмотра вы можете на сайте НАСА.

Кен Фарли, научный сотрудник исследовательского проекта Perseverance Rover:

После тысячи восходов солнца на Марсе, здесь находится место, которое сейчас исследует ровер НАСА "Perseverance": речная среда, возраст которой составляет миллиарды лет и которая рассказывает динамичную историю о силах, сформировавших ее. Давайте совершим экскурсию по этому району и узнаем, куда мы отправим ровер в следующий раз.

Perseverance исследует кратер Джезеро, где когда-то существовала древняя озерно-речная система. Если здесь когда-то жили микробы, следы их жизнедеятельности могут сохраниться в этих породах.

Около 3,5 миллиардов лет назад река прорезала каньон в борту кратера, наполнив его водой и отложив песок и камни, которые образовали дельту. На Земле следы такой древней реки и озера давно бы стерлись. Именно поэтому отправка такого робота-исследователя, как "Perseverance", так ценна: Марс - это особое место, которое хранит уникальную запись событий, произошедших за первые миллиарды лет существования Солнечной системы.

В этой области различные слои горных пород отражают разные части истории кратера. Плоские камни светлого цвета были отложены на берегах реки, медленно текущей по ландшафту.

Валуны вдали были отложены позже, вероятно, бушующим потоком.

Если это необычное обнажение привлекло ваше внимание, то оно привлекло и наше. Он совсем не похож на осадочные породы - возможно, это остаток лавового потока, который сейчас в основном размыт. Лабораторное оборудование на Земле позволяет точно определить время образования вулканической породы, так что если в будущем нам удастся вернуть на Землю образец этой лавы, мы сможем узнать, когда и как долго вода текла в Джезеро.

"Perseverance" продолжит свой путь на запад. Вдали видны вершины естественных дамб, которые образовались на ближнем и дальнем берегах реки. Марсоход минует эту область на пути вверх по течению, продолжая двигаться к тому месту, где река прорезала стену кратера. Здесь на горизонте виден каньон.

Отсюда "Perseverance" сможет направиться на юг и подняться по естественному пандусу, который ведет вверх и наружу из кратера. Нам повезло, что у нас есть маршрут, по которому ровер может безопасно подняться на обод как раз там, где нам нужно.

Начало подъема ознаменует новый и захватывающий этап миссии: исследование камней, которые намного старше тех, что находятся в Джезеро, и образовались совершенно другим способом. Одной из соблазнительных целей являются эти светлоокрашенные камни, расположенные в верхней части обода. Возможно, они взаимодействовали с горячей водой в гидротермальной среде - еще одно интересное место для поиска свидетельств прошлой жизни.

После завершения исследования дна кратера "Perseverance" поднимается в дельту и собирает воедино историю этой некогда водной среды. За почти три года исследований и сбора образцов мы проделали огромный путь. Но нам еще многое предстоит изучить.

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