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dima0782
Производители фотоаппаратов работают над технологией водяного знака на реальных изображениях
Рост числа изображений, созданных искусственным интеллектом, привел к необходимости создания инструмента, позволяющего отличать "настоящие" изображения от сгенерированных искусственным интеллектом

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Компании, производящие фотоаппараты, пытаются бороться с ростом числа изображений, созданных искусственным интеллектом, встраивая в них цифровые подписи, чтобы их можно было отличить от изображений, созданных искусственным интеллектом.

Например, компания Nikon планирует начать выпуск беззеркальных камер со встроенной технологией аутентификации для фотожурналистов и других профессиональных фотографов. Технология будет встраивать устойчивые к взлому цифровые подписи, включающие дату и время съемки, а также место съемки и фотографа, сообщает Nikkei Asia.

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источчник: ru.freepik.com

Группа мировых новостных организаций, производителей фотоаппаратов и технологических компаний объединилась для создания веб-инструмента под названием Verify для бесплатной проверки подлинности изображений. Если изображение имеет цифровую подпись, сайт покажет дату, местоположение и другие данные о снимке.

Технологию проверки подлинности теперь используют Nikon, Sony и Canon. Sony планирует расширить линейку совместимых моделей камер и убедить других сделать то же самое. В этом году цифровые подписи будут включены в ее профессиональные беззеркальные зеркальные камеры через обновление прошивки. Canon также планирует выпустить камеру с этой технологией уже в следующем году. Технология была протестирована Sony и изданием Associated Press в октябре этого года.

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Помимо маркировки изображений как настоящих, некоторые другие компании также ищут способы идентификации изображений с помощью искусственного интеллекта. В прошлом году Intel разработала способ определения реальности изображения, анализируя изменения цвета кожи. В августе Google также выпустила инструмент для добавления невидимых водяных знаков на изображения, созданные искусственным интеллектом.

#фото #фотографии #фотоаппараты #водяной знак
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