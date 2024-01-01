Обновление доступно пока только в России

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A33 5G в далеком 2022 году. В то время он поставлялся с ОС Android 12 из коробки. Теперь же южнокорейский бренд устанавливает на смартфон обновление Android 14 на базе OneUI 6.0. Смартфон Galaxy A33 5G с момента своего запуска два года назад получил два крупных обновления Android последней версии. OneUI 6.0 привносит множество новых функций и, как утверждается, является крупным обновлением. Читайте далее, чтобы узнать все подробности.

Samsung Galaxy A33 5G получает обновление Android 14

исочник: tuexpertomovil.com

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Обновление Android 14 на базе OneUI 6.0 распространяется на Samsung Galaxy A33 5G в России. Оно имеет номер версии прошивки A336BXXU7DWL1/ A336BOXM7DWL1/ A336BXXU7DWL4. В ближайшие дни ожидается более широкое распространение обновления в других регионах.

Пользователям рекомендуется загружать обновление OneUI 6.0 через WiFi или сильную сотовую сеть. Они также могут проверить обновление вручную, перейдя в Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить, если оно доступно.

Как уже упоминалось ранее, версия Android 14 на базе OneUI 6.0 несет в себе множество изменений. Среди них - визуальные изменения, такие как переработанная область быстрых переключений и виджет медиаконтроллера, новый общесистемный шрифт, настройка экрана блокировки и т. д. Также появился автоблокировщик, предотвращающий установку неизвестных приложений. Обновление также привносит улучшения в работу камеры и нескольких стоковых приложений.

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Что касается основных спецификаций, то Samsung Galaxy A33 5G оснащен 6,4-дюймовым sAMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Он имеет набор камер 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Смартфон работает на базе процессора Exynos 1280 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Питание же обеспечивает аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.