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dima0782
Британский стартап создал технологию переработки отходы жизнедеятельности в реактивное топливо
Оно работает так же, как авиационное топливо

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Британский стартап создал реактивное топливо из человеческих отходов. Да, вы все правильно поняли - они сделали реактивное топливо из экскрементов.

Компания Firefly Green Fuels искала способ сделать топливо из малоценного сырья, а если что-то и есть в изобилии и дешево, так это экскременты, сообщает BBC.

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источник: ru.freepik.com

Компания сотрудничала с экспертами из Крэнфилдского университета, чтобы подтвердить, что топливо на 90% меньше по углеродному следу, чем традиционное авиационное топливо, и при этом по химическому составу точно такое же, как ископаемый керосин.

В настоящее время биокеросин проходит независимые испытания в Институте технологий сгорания DLR при Германском аэрокосмическом центре совместно с Университетом штата Вашингтон.

Хотя до самолетов, работающих на экскрементах, еще очень далеко, создание топлива, не содержащего ископаемых углеродов и ископаемых, является многообещающим. Компания отмечает, что каждый человек ежегодно производит достаточно сточных вод, чтобы создать 4-5 литров биореактивного топлива. Если бы вы захотели, например, перелететь на пассажирском самолете из Лондона в Нью-Йорк, вам потребовались бы годовые отходы 10 000 человек в каждую сторону - это очень много экскрементов.

По данным BBC, всех сточных вод Великобритании хватит лишь на то, чтобы удовлетворить 5 % от общего объема потребностей страны в авиационном топливе, но это может помочь.

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Министерство транспорта Великобритании выделило компании 2 миллиона фунтов стерлингов на дальнейшие исследования и, возможно, приблизит нас к полетам на 747-м самолете, работающем на экскрементах.

#топливо #стартап #изобретение
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