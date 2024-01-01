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dima0782
Google реструктурирует команду по продажам рекламы и может снова сократить штат
Грядущая реструктуризация затронет значительную часть 30-тысячной команды по продажам рекламы.

реклама

Google делает стратегический шаг, который может изменить цифровую рекламу. Технологический гигант намерен реструктурировать свое подразделение продаж, в первую очередь в ответ на недавний бум, вызванный искусственным интеллектом, и растущую зависимость от него в рекламе.

Google рассчитывает повысить эффективность взаимодействия с клиентами при покупке рекламы на таких платформах, как YouTube, Search и других. Грядущая реструктуризация затронет значительную часть 30-тысячной команды по продажам рекламы.

реклама

Google

Шон Дауни, отвечающий за контроль продаж рекламы крупным американским клиентам Google, намекнул на эту реструктуризацию отдела во время встречи на прошлой неделе.

Это решение крупной технологической компании демонстрирует ее стремление использовать технологии искусственного интеллекта для более целевого и эффективного размещения рекламы.

По данным источников, Google также работает над стратегией консолидации персонала, которая может привести к увольнениям. Компания может перераспределить сотрудников в крупном подразделении по продажам клиентам, особенно тех, кто регулирует отношения с ключевыми рекламодателями.

Google сократила 12 000 рабочих мест в январе прошлого года

Интересно, что в январе прошлого года Google приняла решение о сокращении 12 000 рабочих мест по всему миру, что составило 6 % от общего числа сотрудников. Развиваясь, компания продолжает приводить свои операционные механизмы в соответствие с динамично развивающейся технологической отраслью цифровой рекламы.

В июне 2023 года Google решила оптимизировать свою деятельность, совместив технологию Google Ads с картографическим приложением Waze, что привело к увольнениям.

Для создания лучшего и беспроблемного долгосрочного опыта для рекламодателей Waze мы начали переход существующей рекламной системы Waze на технологию Google Ads. В рамках этого обновления мы сократили сотрудников, занимающихся монетизацией Waze Ads". В 2013 году Google приобрела Waze за 1,3 миллиарда долларов.

Google

Стратегическая перестановка также предполагает интеграцию команд Google Maps и Waze. Google объявила об этом в декабре 2023 года. Это объединение является частью подразделения Google Geo, которое занимается картографическими продуктами, такими как Google Earth, Google Maps и Street View.

Эта мера также была воспринята как тактический шаг, направленный на оптимизацию ресурсов и синхронизацию картографических продуктов. Представитель Google объяснил преимущества и улучшение технического сотрудничества для своих команд.

Google сосредоточился на интеграции технологий искусственного интеллекта

В последние месяцы Google в значительной степени сместила акцент на технологии искусственного интеллекта, выпустив Bard и Gemini. В мае прошлого года Google представила в Google Ads рекламные объявления с поддержкой искусственного интеллекта, в которых используется разговорный опыт, основанный на естественном языке.

Эти объявления были разработаны для создания Google Ads и упрощения всего процесса. Во время этого анонса Google заявила, что инновационный ИИ способен сканировать веб-сайты, чтобы генерировать эффективные и релевантные ключевые слова, описания, заголовки и изображения.

Поскольку Google продолжает устанавливать ориентиры, выходя на передовые позиции в области цифровой рекламы, внутренняя реструктуризация подразделения по продаже рекламы знаменует собой адаптацию к технологиям искусственного интеллекта.

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Ожидается, что эта мера позволит оптимизировать размещение рекламы и улучшить взаимодействие с клиентами. Это решение также свидетельствует об активной позиции компании по внедрению технологических достижений в условиях жесткой конкуренции в сфере онлайн-рекламы.

#google #искусственный интеллект #гугл #гугл реклама
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