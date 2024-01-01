Рентгеновский поляриметрический спутник (XPoSat) предназначен для исследования поляризации интенсивных источников рентгеновского излучения в космосе.

В понедельник ISRO успешно запустила свой первый спутник с рентгеновским поляриметром, который позволит получить некоторые сведения о небесных объектах, таких как черные дыры.

Надежная ракета-носитель ISRO Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в рамках миссии C58 вывела основной спутник рентгеновского поляриметра XPoSat на 650-километровую низкую околоземную орбиту, как и предполагалось, после старта в заранее назначенное время в 9.10 утра с первой стартовой площадки в Шрихарикоте.

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источник: ISRO

По окончании 25-часового обратного отсчета ракета высотой 44,4 метра величественно взлетела под гром аплодисментов зрителей, которые в большом количестве собрались на этом космодроме, расположенном в 135 км к востоку от Ченнаи.

Спутник-поляризатор рентгеновского излучения (XPoSat) предназначен для исследования поляризации интенсивных источников рентгеновского излучения в космосе.

По словам представителей ISRO, это первый специализированный научный спутник космического агентства для проведения исследований в области космических измерений поляризации рентгеновского излучения от небесных источников.

Рентгеновская поляризация служит важнейшим диагностическим инструментом для изучения механизма излучения и геометрии небесных источников.

Основной полезной нагрузкой XPoSat являются POLIX (Polarimeter Instrument in X-Rays), предназначенный для измерения параметров поляриметрии, разработанный Раманским исследовательским институтом, и XSPECT (X-ray Spectroscopy and Timing), созданный U R Rao Satellite Centre, Bengaluru. Срок службы аппарата - около пяти лет.

Кроме того, в первом квартале 2024 года ISRO планирует запуск новейшего спутника совместного предприятия с НАСА - NISAR. Спутник NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) стоимостью 1,5 миллиарда долларов планируется запустить на борту индийской ракеты GSLV.

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Полученные с помощью NISAR данные позволят изучать экосистемы суши, деформацию твердой земли, горную и полярную криосферу, морской лед и прибрежные районы океанов в масштабах от регионального до глобального.