Во время стоянки перед паузой в работе, связанной с солнечным соединением Марса, Curiosity использовал свои камеры Hazcams для другого применения.

NASA

Несколько недель назад роботам-исследователям Марса НАСА дали время отдохнуть от напряженной работы, пока агентство ожидало солнечного соединения Марса - природного явления, которое может помешать их связи. Во время паузы марсоход Curiosity был поставлен на стоянку, но его камеры предотвращения опасности (Hazcams) продолжали щелкать. Впервые в истории марсохода Curiosity фиксировал течение марсианского дня в течение 12 часов из неподвижного положения, фиксируя свою собственную меняющуюся тень на ландшафте по мере того, как солнце переходит от рассвета к закату. Снимки сохранялись до окончания соединения 25 ноября.

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По данным НАСА, за несколько дней до начала соединения в середине ноября Curiosity получил инструкции по записи 12-часовой последовательности. Идея заключалась в том, чтобы увидеть, сможет ли он уловить какие-либо погодные явления, которые могут возникнуть. В итоге этого не произошло, но снимки, сделанные Curiosity 8 ноября, все равно весьма очаровательны. Они были собраны в два видеоролика, показывающих вид с передней и задней камер.

NASA

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Hazcams Curiosity обычно используются для того, чтобы помочь водителям объезжать участки местности, которые могут представлять опасность для ровера. Но когда ровер был припаркован перед паузой в работе с 11 по 25 ноября, камеры были освобождены для осмотра достопримечательностей. Curiosity вел съемку со своей позиции у основания марсианской горы Шарп с 5:30 утра до 5:30 вечера. После этого аппарат и другие исследователи Марса вернулись к своей обычной деятельности.