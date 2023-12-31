Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Чехол Caviar с кожей Hermes стоит больше, чем новый iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти
Этот чехол для iPhone стоит более 2 000 долларов. Чем же он выделяется?

реклама

Некоторое время назад Apple выпустила новую серию своих чехлов под названием FineWoven. Однако они не являются продолжением линейки, а были выпущены на замену ранее выпускавшимся кожаным чехлам. К сожалению, многие посчитали, что изделия FineWoven просто некачественные. Caviar решила улучшить их, но не все смогут позволить себе их вариант. Стоит пояснить, что Caviar специализируется на выпуске эксклюзивных версий электронных устройств, в том числе и смартфонов. Чтобы более-менее обрисовать их ассортимент, стоит напомнить, что компания представила очки Apple Vision Pro, которые покрыты 18-каратным золотом.

И хотя новый чехол для iPhone сделан не из золота, его цена все равно может сбить вас с ног. Изделие доступно в трех цветах: оранжевом, синем и коричневом. Цена каждого из них превышает 2 000 долларов США. Самый дешевый вариант стоит около 2060 долларов США. Самый дорогой - 2200 долларов США.

реклама

Caviar 

Что же предлагает столь дорогой аксессуар? Чехол изготовлен из кожи Hermes, которая, по словам производителя, повышает мягкость и устойчивость к царапинам. Если говорить более конкретно, то в зависимости от выбранного цвета покупатели могут получить кожу Того или Эпсома. Также к изделию прилагается характерная корона из ювелирного сплава, покрытого 24-каратным золотом.

Обратите внимание, что это не аксессуар, созданный Caviar с нуля. Компания поясняет, что это оригинальный чехол Apple, модифицированный их мастерами.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это, конечно, продукт не для всех, ведь его стоимость превышает цену нового iPhone. И это даже в топовой комплектации. На официальном сайте Apple цена, которую придется заплатить за версию iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти в США, составляет 1599 долларов. Это означает, что за самую дорогую версию чехла Caviar придется выложить на 600 долларов больше.

#caviar #чехол для iphone #чехлы #чехол caviar
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Caviar вновь выпустил коллекционные Phone 15 Pro Max в стиле викингов
Caviar выпустила чехлы для iPhone 15 дороже самих смартфонов – от 2000 долларов за штуку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
43
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
9
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
13
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
5
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
3
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
11
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
4
Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
2
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
18
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
9
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
14
Meizu выпустит свой первый складной смартфон в первой половине 2024 года
+
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Российские военные продвинулись на 2 километра вглубь на Запорожском направлении
4

Популярные статьи

2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
12
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
29
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
15
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
6
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
10

Сейчас обсуждают

Блейд
18:09
Я не читаю где много текста, это неинтересно. Потому что много отсебятины можно написать, Я люблю видосики. Прилет гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по цели в Киеве
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
Za9c
18:09
Такая отрыжка тысяч за 7 должна продаваться
Российские магазины полностью готовы к старту продаж GeForce RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6
Truth Sееker
18:08
В Белгороде небось тоже банки с огурцами сработали
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
Truth Sееker
18:06
Ещё раз прочитаешь, ничего страшного
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
Евгений Рублёв
18:06
Здравствуйте, как оказалось человек может видеть отдельные частицы фотонов и я такой пример. Около четырёх месяцев назад, я начал наблюдать это явление и не только это. Отчётливо видно в темноте или ...
Может ли человек увидеть один фотон
Блейд
18:06
Это я уже читал, зачем повторяешься ты же оставлял в какой-то темки этот текст
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
Truth Sееker
18:05
На знамени ВКС РФ пора размещать «ту самую» обезьяну с гранатой. Конечно, это не совсем заслуженная честь и сильное преувеличение умственных способностей русских летчиков и ракетчиков. До уровня пав...
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
KillerOK
18:05
"в Генштабе ВСУ заявляют о том, что все десять «Кинжалов» были сбиты" - ахахаха:))) То есть мало того, что им в принципе удалось то, что даже америкосам пока недоступно, так еще и все 10, Карл!:))) Не...
В ракетном ударе по Киеву участвовало рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов»
Шарманщик
18:05
Судя по тому как ты любишь всё украинское. Ты украинец.
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
Блейд
18:04
Я дагестанец
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем