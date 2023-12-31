Этот чехол для iPhone стоит более 2 000 долларов. Чем же он выделяется?

Некоторое время назад Apple выпустила новую серию своих чехлов под названием FineWoven. Однако они не являются продолжением линейки, а были выпущены на замену ранее выпускавшимся кожаным чехлам. К сожалению, многие посчитали, что изделия FineWoven просто некачественные. Caviar решила улучшить их, но не все смогут позволить себе их вариант. Стоит пояснить, что Caviar специализируется на выпуске эксклюзивных версий электронных устройств, в том числе и смартфонов. Чтобы более-менее обрисовать их ассортимент, стоит напомнить, что компания представила очки Apple Vision Pro, которые покрыты 18-каратным золотом.

И хотя новый чехол для iPhone сделан не из золота, его цена все равно может сбить вас с ног. Изделие доступно в трех цветах: оранжевом, синем и коричневом. Цена каждого из них превышает 2 000 долларов США. Самый дешевый вариант стоит около 2060 долларов США. Самый дорогой - 2200 долларов США.

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Caviar

Что же предлагает столь дорогой аксессуар? Чехол изготовлен из кожи Hermes, которая, по словам производителя, повышает мягкость и устойчивость к царапинам. Если говорить более конкретно, то в зависимости от выбранного цвета покупатели могут получить кожу Того или Эпсома. Также к изделию прилагается характерная корона из ювелирного сплава, покрытого 24-каратным золотом.

Обратите внимание, что это не аксессуар, созданный Caviar с нуля. Компания поясняет, что это оригинальный чехол Apple, модифицированный их мастерами.

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Это, конечно, продукт не для всех, ведь его стоимость превышает цену нового iPhone. И это даже в топовой комплектации. На официальном сайте Apple цена, которую придется заплатить за версию iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти в США, составляет 1599 долларов. Это означает, что за самую дорогую версию чехла Caviar придется выложить на 600 долларов больше.