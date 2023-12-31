Складные устройства составляют едва ли 1% рынка, но это не останавливает никого, кроме Apple

Большинство известных производителей смартфонов, кроме Apple, делают ставку на то, что "складные" телефоны помогут оживить вялый рынок смартфонов, несмотря на то, что эти устройства до сих пор не смогли привлечь массового потребителя.



Складные телефоны, экран которых открывается как книга или компактное зеркальце, едва ли превышают 1 процент от общего числа проданных смартфонов в мире спустя почти пять лет после их появления.

источник: thinkview.vn

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Однако Samsung удвоила усилия по продвижению продукта, вложив в этом году значительные средства в маркетинг. В июле корейский концерн выпустил серию 5G Galaxy Z. Крупнейший в мире производитель смартфонов ссылается на оценки Counterpoint Research, согласно которым к 2027 году складные устройства могут превысить треть всех смартфонов стоимостью более 600 долларов.



"Мы продолжим позиционировать наши складные устройства как ключевой двигатель роста наших флагманов благодаря четкой дифференциации, опыту и гибкости, которые могут предложить эти устройства", - заявили в Samsung.

Другие производители телефонов, такие как Motorola, китайская компания Huawei и ее подразделение Honor, также возлагают надежды на то, что этот продукт поможет оживить рынок, который пережил худший год за более чем десятилетие.



"Это год, когда люди [в отрасли] по-настоящему погрузились в работу", - говорит Бен Вуд, аналитик CCS Insight. "Сейчас на это ставят все, кроме Apple".



Производитель iPhone пока не проявляет интереса к этой категории, хотя патентные документы указывают на то, что однажды он может представить iPad, который складывается пополам. Все остальные крупные производители смартфонов последовали за Samsung на рынок, включая Pixel Fold от Google и китайские альтернативы от Huawei, Oppo и Xiaomi.



"Мы считаем, что складные устройства - это будущее смартфонов, так же как электромобили - будущее автомобильной промышленности", - говорит Бонд Чжан, исполнительный директор Honor в Великобритании. "Мы приближаемся к решающему переломному моменту, когда складные устройства могут вскоре стать основным направлением".



Однако рыночные данные показывают, что складные устройства еще далеки от основного рынка. По оценкам Counterpoint Research, в этом году будет продано около 16 миллионов складных телефонов, что составляет всего 1,3 процента от 1,2-миллиардного рынка смартфонов. Аналитики говорят, что потребителей сдерживают вопросы цены, надежности и практичности.



"Я задаюсь вопросом, не слишком ли много сейчас продуктов в погоне за слишком малой долей рынка", - говорит Вуд.



Хотя в контексте общего рынка смартфонов эти цифры невелики, на некоторых рынках, в том числе в США и Китае, складные телефоны начинают занимать более значимую долю в премиум-сегменте. Высокая цена на складные телефоны вписывается в более широкую картину поляризации рынка между премиальными устройствами, где доминирует Apple, и более дешевыми телефонами.



Премиальные цены на складные телефоны помогают производителям компенсировать вялые продажи своих более дешевых устройств. В России стоимость Z Fold 5 от Samsung составляет 113 000 рублей, а в Китае стоимость Magic VS2 от Honor составляет 979 долларов.



Убедить покупателей платить такие деньги оказалось непростой задачей, поскольку многие беспокоятся о долговечности гибких экранов и механических шарниров.

Рунар Бьёрховде, аналитик Canalys, говорит, что процент возврата складных устройств составляет 5-10%, что гораздо выше, чем у традиционных смартфонов, и является сдерживающим фактором для повторных покупок. "Одно дело - привлечь людей в сегмент [складных] устройств", - сказал он. "Другое дело - заставить их остаться".

Однако китайские производители, такие как Honor и Huawei, обнаружили, что их местный рынок более приветлив для складных устройств, чем другие. По данным Counterpoint, продажи этих устройств в третьем квартале 2023 года выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По данным Canalys, Samsung доминирует на мировом рынке, занимая 73% рынка складных устройств в этом квартале.



"Складные устройства стали способом вернуть оживление в смартфоны", - говорит Каролина Миланези, аналитик Creative Strategies. "Иначе инноваций не будет".