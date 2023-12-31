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dima0782
Анонсирован OnePlus Ace 3 с тонкими рамками
В преддверии презентации бренд раскрыл ключевые детали предстоящих предложений

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OnePlus готовится представить смартфон Ace 3 вместе с наушниками Buds 3 TWS в Китае 4 января. В преддверии презентации бренд раскрыл ключевые детали предстоящих предложений. Теперь OnePlus опубликовала новый тизер на своем аккаунте Weibo, давая нам возможность взглянуть на переднюю часть Ace 3, а также раскрывая больше деталей.

Согласно последнему тизеру, боковая рамка OnePlus Ace 3 будет составлять 1,36 мм, а нижняя - 1,94 мм. По центру имеется вырез для перфорации. Размер рамки и изображение смартфона показывают, что он будет иметь дисплей от края до края и обеспечит комфортный просмотр. Устройство также имеет слегка изогнутые края. На правой стороне расположены кнопки включения и регулировки громкости, а на левой - слайдер уведомлений.

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Прошлые тизеры уже подтвердили множество подробностей о предстоящем OnePlus Ace 3. Он будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с технологией фотоматрицы и функцией "rain touch", которая позволит использовать устройство мокрыми руками. Подтверждено, что смартфон будет оснащен ультратонким сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Новинка будет оснащена 360-градусной антенной для лучшего покрытия сигнала, поддержкой Wi-Fi7, двухчастотным GPS и многонаправленным NFC.

Что касается программного обеспечения, то Ace 3 получит 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности.

OnePlus

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По слухам, OnePlus Ace 3 получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 SoC в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Предполагается, что он снабжен аккумулятором емкостью 5 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

#смартфон #тизер #oneplus ace 3
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