Умный робот с искусственным интеллектом также может следить за температурой и качеством воздуха в доме

Компания LG представила на выставке CES 2024 своего нового домашнего помощника - робота с искусственным интеллектом, который может следить за вашими домашними животными и управлять бытовой техникой. У него есть руки и ноги, он может передвигаться по дому и разговаривать с вами, как это делает настоящий человек.

Он настолько совершенен, что может не только слышать ваши слова, но и понимать их смысл. Как и другие умные помощники, робот может подключаться ко всем устройствам "умного дома" и управлять ими. Однако он также может выполнять такие действия, как отключение таких приборов, как вентиляторы, кондиционеры и освещение, когда они не используются.

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источник: LG

Благодаря мощной системе, разработанной Qualcomm Technologies, Inc, он также обеспечивает безопасность дома. Устройство оснащено не только камерой и датчиком, но и способно распознавать лица. Он сможет следить за вашим питомцем, когда вас нет дома, и немедленно сообщит вам, если произойдет что-то странное.

Кроме того, вы можете проверить, закрыли ли вы все окна после того, как ушли из дома. А когда вы вернетесь, этот робот с искусственным интеллектом поприветствует вас и почувствует ваше настроение. Если он обнаружит, что настроение у вас не самое лучшее, он может даже включить музыку, чтобы развеселить вас.

LG надеется автоматизировать множество бытовых задач с помощью искусственного интеллекта. При этом компания стремится стать лидером в индустрии устройств для умного дома.

Это первый случай внедрения искусственного интеллекта в домашние помощники. Предыдущие версии, такие как Alexa и Google Home, были помощниками с голосовым управлением, которые могли выполнять задания по запросу. Однако новый робот LG AI является автономным и в некотором смысле "настоящим человеком", благодаря своим способностям к интеллектуальному обучению.

Это знаменует собой новое начало в индустрии "умного дома", и ожидается, что такие гиганты, как Google и Amazon, рано или поздно последуют этому примеру.

Как бы захватывающе это ни звучало, эксперты время от времени указывают на опасности, связанные с ИИ. Поскольку ИИ становится все умнее с каждой минутой, предоставление роботу, работающему на основе ИИ, контроля над вашим домом может показаться некоторым людям слишком сложным.

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Остается только догадываться, как люди воспримут новый продукт LG, учитывая растущие опасения по поводу того, что ИИ может нарушить жизнь человека.