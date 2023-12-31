реклама
Компания LG представила на выставке CES 2024 своего нового домашнего помощника - робота с искусственным интеллектом, который может следить за вашими домашними животными и управлять бытовой техникой. У него есть руки и ноги, он может передвигаться по дому и разговаривать с вами, как это делает настоящий человек.
Он настолько совершенен, что может не только слышать ваши слова, но и понимать их смысл. Как и другие умные помощники, робот может подключаться ко всем устройствам "умного дома" и управлять ими. Однако он также может выполнять такие действия, как отключение таких приборов, как вентиляторы, кондиционеры и освещение, когда они не используются.
реклама
Благодаря мощной системе, разработанной Qualcomm Technologies, Inc, он также обеспечивает безопасность дома. Устройство оснащено не только камерой и датчиком, но и способно распознавать лица. Он сможет следить за вашим питомцем, когда вас нет дома, и немедленно сообщит вам, если произойдет что-то странное.
Кроме того, вы можете проверить, закрыли ли вы все окна после того, как ушли из дома. А когда вы вернетесь, этот робот с искусственным интеллектом поприветствует вас и почувствует ваше настроение. Если он обнаружит, что настроение у вас не самое лучшее, он может даже включить музыку, чтобы развеселить вас.
LG надеется автоматизировать множество бытовых задач с помощью искусственного интеллекта. При этом компания стремится стать лидером в индустрии устройств для умного дома.
Это первый случай внедрения искусственного интеллекта в домашние помощники. Предыдущие версии, такие как Alexa и Google Home, были помощниками с голосовым управлением, которые могли выполнять задания по запросу. Однако новый робот LG AI является автономным и в некотором смысле "настоящим человеком", благодаря своим способностям к интеллектуальному обучению.
Это знаменует собой новое начало в индустрии "умного дома", и ожидается, что такие гиганты, как Google и Amazon, рано или поздно последуют этому примеру.
Как бы захватывающе это ни звучало, эксперты время от времени указывают на опасности, связанные с ИИ. Поскольку ИИ становится все умнее с каждой минутой, предоставление роботу, работающему на основе ИИ, контроля над вашим домом может показаться некоторым людям слишком сложным.
Остается только догадываться, как люди воспримут новый продукт LG, учитывая растущие опасения по поводу того, что ИИ может нарушить жизнь человека.