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dima0782
Хаббл сделал снимок темных спиц в кольцах Сатурна
Впервые эти спицы были замечены более 40 лет назад космическим аппаратом "Вояджер-2", но они до сих пор остаются загадкой.

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Космический телескоп "Хаббл" исследует нечто странное в красивых кольцах вокруг Сатурна. Вы можете представить себе кольца Сатурна как идеально гладкие, но на самом деле на них есть странные темные пятна, которые появляются периодически. Эти пятна, называемые спицами, выглядят как пыльные кляксы, разбросанные по кольцам, и появляются всего на несколько оборотов, после чего снова исчезают. При этом в некоторые периоды активность спиц гораздо выше, чем в другие.

Впервые эти спицы были замечены более 40 лет назад космическим аппаратом "Вояджер-2", но они до сих пор остаются загадкой. Похоже, что они связаны с сезонами на планете, которые длятся семь лет, и с магнитным полем планеты. На недавно опубликованном снимке, сделанном "Хабблом" в октябре этого года, спицы показаны в виде темных пятен на кольцах, наблюдаемых в рамках программы "Наследие атмосфер внешних планет" (OPAL), которая отслеживает их движение.

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Это фото Сатурна было сделано космическим телескопом НАСА "Хаббл" 22 октября 2023 года / источник НАСА

Сейчас самое подходящее время для наблюдения за спицами, поскольку осеннее равноденствие Сатурна наступит в мае 2025 года. В прошлом исследователи наблюдали пик количества спиц в периоды, предшествующие равноденствию и следующие за ним. "Сейчас мы приближаемся к равноденствию Сатурна, когда необходимо наблюдать максимальную активность спиц, и в ближайшие несколько лет спицы станут проявляться чаще и темнее", - пояснила ведущий научный сотрудник программы OPAL Эми Саймон из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в своем заявлении.

Несмотря на то, что исследователи заметили связь между временами года и спицами, точный механизм, вызывающий их появление, до сих пор неясен. Спицы огромны, они появляются по обе стороны планеты и простираются так далеко по кольцам, что их размер может превышать диаметр Земли. Исследователи полагают, что спицы связаны с солнечным ветром, взаимодействующим с магнитным полем планеты.

"Основная теория предполагает, что спицы связаны с мощным магнитным полем Сатурна, и какое-то взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем приводит к появлению спиц", - объясняет Саймон.

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Но пока трудно точно предсказать, когда и где появятся эти спицы, поэтому исследователи стремятся использовать "Хаббл" в этот предстоящий период.

#космос #хаббл #сатурн #кольца сатурна
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