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dima0782
Производитель электроавтомобилей BYD набирает обороты и становится прямым конкурентом Теслы
В первом квартале 2024 года BYD может поставить больше электромобилей, чем Tesla

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В 2011 году одно лишь упоминание о начинающей китайской компании BYD (Build Your Dreams) вызвало усмешку у Илона Маска во время интервью Bloomberg. По разным причинам большинство отраслевых аналитиков и изданий не имели положительного представления о BYD. В первую очередь, не слишком благоприятное мнение о BYD сложилось из-за того, что ранние электромобили компании выглядели как дешевые подделки автомобилей, работающих на газе. Их качество было ужасным, а технические характеристики и запас хода не позволяли говорить об этом.

Прошло десять лет, и в 2023 году китайский автопроизводитель не только стал крупнейшей компанией по производству электромобилей в своей стране, но и находится на грани того, чтобы вытеснить Tesla как самого популярного производителя электромобилей в мире. Стремительный взлет BYD даже заставил Маска съесть свои слова и публично признать компанию серьезным соперником, который производит "очень конкурентоспособные автомобили".

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источник: insideevs.com

Изучение последних отчетов о продажах и документов компании показывает, что в первом квартале 2024 года BYD может поставить больше электромобилей, чем Tesla. Если это правда, то это ознаменует серьезные изменения в динамике мирового рынка EV и подчеркнет появление Китая и китайских брендов электромобилей на мировой арене. Появление BYD привело к тому, что Китай обогнал такие признанные страны-производители автомобилей, как США, Южная Корея и Германия, и к октябрю 2023 года экспортировал более 3,6 миллиона автомобилей, 1,3 миллиона из которых - электромобили.

Странно, но, несмотря на все эти огромные цифры, BYD по-прежнему практически неизвестна за пределами Китая.

От местного доминирования к глобальному игроку

Однако дни BYD в качестве малоизвестного игрока на рынке EV могут подойти к концу. Сейчас становится все более очевидным, что BYD - это не одноразовый игрок. Компания играет в долгосрочную игру, вкладывая значительные средства в исследования, разработки и аккумуляторные технологии, чтобы оставаться впереди всех. Компания также подписывает стратегические партнерства со старыми автопроизводителями - в том числе с Toyota, что еще больше укрепляет имидж BYD как основного бренда и повышает ее технологическое ноу-хау.

Усложняет жизнь Tesla то, что BYD фокусируется не только на легковых автомобилях. Амбиции BYD в области электрификации простираются далеко и широко, охватывая автобусы, грузовики и даже автопогрузчики. Такой многосторонний подход соответствует глобальным целям устойчивого развития и расширяет влияние BYD в различных секторах, делая ее повсеместным присутствием в ландшафте электрической мобильности, чем Tesla сейчас похвастаться не может.

Больше всего BYD сдерживает разгорающаяся торговая война между Китаем и США, которая может осложнить перспективы компании в США. Учитывая, что Европа также собирается ввести высокие тарифы на импорт автомобилей из Китая, BYD может оказаться сложнее выйти на западные рынки.

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Однако, несмотря на эти проблемы, будет интересно посмотреть, как изменится ландшафт рынка электромобилей по мере того, как все больше китайских производителей будут вступать в борьбу и оспаривать доминирование западных компаний в сфере электромобилей.

#китай #авто #byd #электроавтомобили
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