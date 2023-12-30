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В 2011 году одно лишь упоминание о начинающей китайской компании BYD (Build Your Dreams) вызвало усмешку у Илона Маска во время интервью Bloomberg. По разным причинам большинство отраслевых аналитиков и изданий не имели положительного представления о BYD. В первую очередь, не слишком благоприятное мнение о BYD сложилось из-за того, что ранние электромобили компании выглядели как дешевые подделки автомобилей, работающих на газе. Их качество было ужасным, а технические характеристики и запас хода не позволяли говорить об этом.
Прошло десять лет, и в 2023 году китайский автопроизводитель не только стал крупнейшей компанией по производству электромобилей в своей стране, но и находится на грани того, чтобы вытеснить Tesla как самого популярного производителя электромобилей в мире. Стремительный взлет BYD даже заставил Маска съесть свои слова и публично признать компанию серьезным соперником, который производит "очень конкурентоспособные автомобили".
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Изучение последних отчетов о продажах и документов компании показывает, что в первом квартале 2024 года BYD может поставить больше электромобилей, чем Tesla. Если это правда, то это ознаменует серьезные изменения в динамике мирового рынка EV и подчеркнет появление Китая и китайских брендов электромобилей на мировой арене. Появление BYD привело к тому, что Китай обогнал такие признанные страны-производители автомобилей, как США, Южная Корея и Германия, и к октябрю 2023 года экспортировал более 3,6 миллиона автомобилей, 1,3 миллиона из которых - электромобили.
Странно, но, несмотря на все эти огромные цифры, BYD по-прежнему практически неизвестна за пределами Китая.
От местного доминирования к глобальному игроку
Однако дни BYD в качестве малоизвестного игрока на рынке EV могут подойти к концу. Сейчас становится все более очевидным, что BYD - это не одноразовый игрок. Компания играет в долгосрочную игру, вкладывая значительные средства в исследования, разработки и аккумуляторные технологии, чтобы оставаться впереди всех. Компания также подписывает стратегические партнерства со старыми автопроизводителями - в том числе с Toyota, что еще больше укрепляет имидж BYD как основного бренда и повышает ее технологическое ноу-хау.
Усложняет жизнь Tesla то, что BYD фокусируется не только на легковых автомобилях. Амбиции BYD в области электрификации простираются далеко и широко, охватывая автобусы, грузовики и даже автопогрузчики. Такой многосторонний подход соответствует глобальным целям устойчивого развития и расширяет влияние BYD в различных секторах, делая ее повсеместным присутствием в ландшафте электрической мобильности, чем Tesla сейчас похвастаться не может.
Больше всего BYD сдерживает разгорающаяся торговая война между Китаем и США, которая может осложнить перспективы компании в США. Учитывая, что Европа также собирается ввести высокие тарифы на импорт автомобилей из Китая, BYD может оказаться сложнее выйти на западные рынки.
Однако, несмотря на эти проблемы, будет интересно посмотреть, как изменится ландшафт рынка электромобилей по мере того, как все больше китайских производителей будут вступать в борьбу и оспаривать доминирование западных компаний в сфере электромобилей.