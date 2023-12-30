NVIDIA больше не удивит нас презентацией новой серии GeForce RTX 40 SUPER

Похоже, что NVIDIA больше не удивит нас презентацией новой серии GeForce RTX 40 SUPER. Благодаря утечкам мы уже знаем достаточно подробную информацию о технических характеристиках грядущих моделей.

RTX 4080 SUPER с более быстрой памятью

Уже в десятый раз в интернет просачиваются подробности о спецификациях грядущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER. Новые сообщения раскрывают очень важную информацию о флагманской модели, которой станет RTX 4080 SUPER. В то время как RTX 4080 оснащается модулями памяти 22,4 Гбит/с, новый вариант SUPER будет иметь память GDDR6X 23 Гбит/с. Объем памяти будет идентичным, а именно 16 ГБ.

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Что касается дальнейших спецификаций GeForce RTX 4080 SUPER, то утечки указывают на наличие 10240 ядер CUDA, 320 TMU, 112 ROP и 64 МБ кэша L2. Модель, как утверждается, основана на графическом процессоре AD130-400 с базовой тактовой частотой 2295 МГц и 2550 МГц в режиме boost. NVIDIA также сделает ставку на 256-битную шину. Полная графическая мощность, тем временем, составит 320 Вт.

RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER

RTX 4070 Ti SUPER предложит 8448 блоков CUDA и 48 МБ кэша L2. На борту также будет 16 ГБ памяти GDDR6X, что является значительным улучшением по сравнению с 12 ГБ VRAM GeForce RTX 4070 Ti. Ожидается, что рассматриваемая версия SUPER также получит 256-битную шину. Значение ТГП в данном случае ожидается на уровне 285 Вт.

RTX 4070 SUPER, которая является самой слабой из трех грядущих моделей, будет иметь 7168 ядер CUDA и 48 МБ кэша L2. Графический процессор будет оснащен 12 ГБ памяти GDDR6X, работающей на 192-битной шине. Полная графическая мощность, как ожидается, составит 220 Вт.

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Считается, что карты GeForce RTX 40 SUPER обеспечат прирост производительности от нескольких до нескольких процентов по сравнению с аналогами. Так ли это будет на самом деле, можно будет узнать 8 января. Ожидается, что в этот день NVIDIA анонсирует новую серию. Дебют первой модели на рынке ожидается 17 января.