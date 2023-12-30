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dima0782
GeForce RTX 4080 SUPER получит сверхбыструю память GDDR6X
NVIDIA больше не удивит нас презентацией новой серии GeForce RTX 40 SUPER

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Похоже, что NVIDIA больше не удивит нас презентацией новой серии GeForce RTX 40 SUPER. Благодаря утечкам мы уже знаем достаточно подробную информацию о технических характеристиках грядущих моделей.

RTX 4080 SUPER с более быстрой памятью

Уже в десятый раз в интернет просачиваются подробности о спецификациях грядущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER. Новые сообщения раскрывают очень важную информацию о флагманской модели, которой станет RTX 4080 SUPER. В то время как RTX 4080 оснащается модулями памяти 22,4 Гбит/с, новый вариант SUPER будет иметь память GDDR6X 23 Гбит/с. Объем памяти будет идентичным, а именно 16 ГБ.

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Что касается дальнейших спецификаций GeForce RTX 4080 SUPER, то утечки указывают на наличие 10240 ядер CUDA, 320 TMU, 112 ROP и 64 МБ кэша L2. Модель, как утверждается, основана на графическом процессоре AD130-400 с базовой тактовой частотой 2295 МГц и 2550 МГц в режиме boost. NVIDIA также сделает ставку на 256-битную шину. Полная графическая мощность, тем временем, составит 320 Вт. 

RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER

RTX 4070 Ti SUPER предложит 8448 блоков CUDA и 48 МБ кэша L2. На борту также будет 16 ГБ памяти GDDR6X, что является значительным улучшением по сравнению с 12 ГБ VRAM GeForce RTX 4070 Ti. Ожидается, что рассматриваемая версия SUPER также получит 256-битную шину. Значение ТГП в данном случае ожидается на уровне 285 Вт.

RTX 4070 SUPER, которая является самой слабой из трех грядущих моделей, будет иметь 7168 ядер CUDA и 48 МБ кэша L2. Графический процессор будет оснащен 12 ГБ памяти GDDR6X, работающей на 192-битной шине. Полная графическая мощность, как ожидается, составит 220 Вт. 

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Считается, что карты GeForce RTX 40 SUPER обеспечат прирост производительности от нескольких до нескольких процентов по сравнению с аналогами. Так ли это будет на самом деле, можно будет узнать 8 января. Ожидается, что в этот день NVIDIA анонсирует новую серию. Дебют первой модели на рынке ожидается 17 января.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 super
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