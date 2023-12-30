Подобная ошибка присутствует в Baldur's Gate 3 на версии для Xbox Series

Baldur's Gate 3 доступна на Xbox Series с начала декабря, но игра все еще страдает от различных проблем. Одна из них - проблема с сохранениями, которая до сих пор не решена. Недавнее обновление, как сообщается, устранило ошибку с сохранением игрового статуса в Baldur's Gate 3, но, по сообщениям, игроки по-прежнему теряют файлы сохранений даже после установки патча.

Потеря прогресса в любой игре может огорчить, но в Baldur's Gate 3, после более чем 75 часов игры, в течение которых мы сделали множество выборов и выполнили столько же квестов, это особенно болезненно. Подобная ошибка присутствует в Baldur's Gate 3 на версии для Xbox Series, и это несмотря на выход соответствующего обновления. После установки патча игроки продолжают жаловаться на проблемы с потерей сохранений игрового процесса. Larian Studios в курсе сложившейся ситуации. Директор издательства Larian Studios Майкл Доус объяснил, в чем может быть причина неполадок.

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Larian Studios

По его словам, дело может быть не в самой Baldur's Gate 3, а в программном обеспечении консоли Xbox, и в настоящее время разработчики анализируют ситуацию, относясь к ней со всей серьезностью. Однако из-за новогодних и рождественских праздников следующее обновление, скорее всего, выйдет немного позже. Интересно, что после выхода обновления авторы не столкнулись с проблемой потери сохранений, поэтому они посчитали, что ошибка устранена, но игровое сообщество убедило их в обратном.

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Baldur's Gate 3 - сюрприз уходящего года. Игра от Larian Studios, три года продержавшаяся в раннем доступе только в Steam, дебютировала на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получила множество наград в номинации "Лучшая игра 2023 года" и множество положительных отзывов от геймеров. Кроме того, Baldur's Gate 3 вернулась на вершину чарта продаж Steam спустя несколько месяцев после релиза. Однако некоторые люди не понимают феномена игры и ее успеха. Как вы думаете, правы ли они