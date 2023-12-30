Linux скоро сможет выбирать "предпочтительное ядро" в процессорах Zhaoxin

Компания Zhaoxin, совместное предприятие Via Technologies и Шанхайского муниципального правительства, добавляет в ядро Linux поддержку "привилегированных ядер" в своих процессорах, повторяя подход, который уже много лет используют Intel и AMD. Этот шаг призван повысить однопоточную производительность процессоров Zhaoxin за счет выделения ядер, которые могут работать на более высоких частотах, чем другие, что позволяет распределить работу, чувствительную к задержкам, между самыми быстрыми ядрами.

Ядра общего назначения в многоядерных процессорах, как правило, имеют разный потенциал тактовой частоты: некоторые из них могут достигать более высоких рабочих частот, что приводит к неравенству между ядрами и необходимости привязывать определенные рабочие нагрузки к этим ядрам для получения более высокой общей производительности. Именно поэтому компания Zhaoxin представила серию патчей для ядра Linux, как сообщает Phoronix.

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Zhaoxin

Эти патчи позволяют планировщику ядра Linux распознавать и приоритизировать задачи на этих высокопроизводительных ядрах с помощью драйвера ACPI CPUFreq, который опирается на функцию cppc_get_highest_perf в драйвере CPPC. Как только драйвер определяет частоту каждого ядра, он распознает самое высокое значение частоты как индикатор приоритета для планировщика, чтобы установить приоритеты ядра и отдать предпочтение этим предпочтительным ядрам.

Однако в этих патчах Zhaoxin есть одна загвоздка: в них нет конкретных сведений о процессорах, которые они должны поддерживать. Остается неясным, доступна ли эта функция привилегированных ядер в процессорах Zhaoxin в настоящее время или она предназначена для будущих CPU, таких как готовящийся к выпуску Kaixian KX-7000 на базе архитектуры Century Avenue.

Между тем, Phoronix отмечает, что Zhaoxin недавно приложила много усилий для исправления ядра Linux для своей микроархитектуры Yongfeng (CentaurHauls), на которой основаны процессоры KaiSheng KH-40000, ориентированные в первую очередь на центры обработки данных.

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Назначение определенных рабочих нагрузок на предпочтительные ядра имеет большой смысл для центров обработки данных и потребительских приложений, поэтому добавление поддержки этой функции в Linux - хорошая новость для тех, кто планирует использовать процессоры Zhaoxin. Это также подчеркивает, что Zhaoxin набирает функциональность, схожую с процессорами от AMD и Intel.