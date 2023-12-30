TerraSync позволяет превратить сетевое хранилище TerraMaster в частный облачный сервер и обеспечить бесперебойную синхронизацию файлов между несколькими устройствами

Компания TerraMaster, производитель сетевых устройств хранения данных (NAS), объявила о выпуске TerraSync - новейшего продукта для резервного копирования и синхронизации данных, предназначенного для домашних и корпоративных пользователей.

TerraSync позволяет превратить сетевое хранилище TerraMaster в частный облачный сервер и обеспечить бесперебойную синхронизацию файлов между несколькими устройствами. В комплект поставки входит десктопное приложение TerraSync Client, которое подключается к NAS и обеспечивает передачу всех данных.

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TerraMaster

Некоторые из ключевых особенностей TerraSync включают:

Три стратегии синхронизации - двусторонняя, односторонняя загрузка и односторонняя выгрузка.

Загрузка файлов по требованию для экономии полосы пропускания и хранения данных.

Версионирование, восстановление и защита файлов от случайного удаления.

Доступность для Windows, Mac, iOS и Android в ближайшее время.

TerraSync предлагает пользователям три основные стратегии синхронизации на выбор в зависимости от их потребностей:

Двусторонняя синхронизация - обеспечивает согласованность данных между сервером и клиентами. Любые изменения файлов на любом устройстве автоматически синхронизируются в режиме реального времени.

Односторонняя загрузка - обновление данных на клиентах при изменении файлов на сервере, но не наоборот. Используется для загрузки данных на несколько устройств.

Односторонняя выгрузка - позволяет клиентам обновлять сервер своими изменениями, не перезаписывая данные на сервере. Полезно для объединения данных из нескольких точек.

TerraSync использует загрузку по требованию, поэтому пользователям не нужно хранить все данные сервера локально. Файлы передаются только при обращении к ним, что позволяет экономить место для хранения и полосу пропускания.

Кроме того, TerraSync предоставляет такие функции, как версионирование, восстановление удаленных файлов и просмотр изменений по временной шкале, что обеспечивает дополнительный уровень защиты и аудита данных.

Клиент TerraSync для Windows уже интегрирован в desktop-приложение TerraMaster NAS. В ближайшее время планируется выпустить приложения для Mac, iOS и Android, чтобы предоставить доступ к данным с большего количества устройств.

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Такое решение предоставляет владельцам сетевых хранилищ TerraMaster простой способ реализовать частное облачное решение для автоматического резервного копирования, обмена и синхронизации данных между устройствами. Многочисленные меры защиты и возможности восстановления также делают его надежным инструментом аварийного восстановления.