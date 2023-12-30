Теперь он доступен для iPhone и iPad

Несколько дней назад компания Microsoft выпустила отдельное приложение Microsoft Copilot для Android, позволяющее быстро получить доступ к ИИ-ассистенту. Оказалось, что версии для iOS и iPad не отстают: теперь они доступны в Apple App Store. Как и в Copilot на настольных компьютерах и других чат-ботах с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT, вы можете ввести свой вопрос и ждать ответа, сгенерированного искусственным интеллектом.

В случае с Copilot вы получите ответы, сгенерированные OpenAI GPT-4, новейшей большой языковой моделью компании. Бесплатная версия ChatGPT для сравнения работает на старой модели ChatGPT-3.5, а чтобы получить доступ к более новой модели, вам придется заплатить за ChatGPT Plus.

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Microsoft

Кроме того, в Copilot на iOS есть возможность превращать ваши слова в изображения. За эту функцию отвечает система искусственного интеллекта DALL-E 3 от OpenAI, которая, по словам компании, "значительно лучше" понимает, какого конечного продукта вы хотите добиться с помощью вводимого текста. DALL-E 3 также была разработана, чтобы лучше визуализировать элементы, с которыми ее предшественники испытывали трудности, например, человеческие руки.

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Это не последний продукт Copilot, выпущенный Microsoft после ребрендинга Bing Chat. Компания также выпустила Copilot для Windows 10, а затем для Windows 11, предоставив доступ к чатботу с искусственным интеллектом примерно миллиарду устройств - по числу пользователей этих платформ. Выпуская эти мобильные версии, Microsoft еще больше расширяет сферу влияния Copilot, тем более что приложения бесплатны.