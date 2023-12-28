Снимки матрицы Van Gogh показывают дизайн процессора, графических ядер и неиспользуемое оборудование

Ютубер High Yield и фотограф Fritzchens Fritz опубликовали подробный анализ 7-нм APU Van Gogh, найденного внутри оригинального Steam Deck, в котором представлены снимки кубиков с аннотациями компонентов. Исследование показало, как устроен APU Van Gogh и насколько важен каждый компонент, а также прояснило ситуацию с некоторыми аппаратными средствами, которые, казалось бы, не имели никакого значения для Steam Deck.

Кодовое название Aerith от Valve, Van Gogh - это APU, разработанный AMD и произведенный по 7-нм техпроцессу TSMC. Он содержит четыре ядра Zen 2 и восемь вычислительных блоков (CU) RDNA 2, что относительно мало по сравнению с основными APU Ryzen для ноутбуков. Van Gogh не доступен ни для одной компании в качестве полузаказного дизайна, поэтому он почти исключительно используется в Steam Deck.

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источник: Fritzchens Fritz

Анализ снимков подтвердил эти основные характеристики и показал, насколько значимым является каждый компонент внутри APU. Площадь Van Gogh составляет 162 мм², при этом шины памяти LPDDR5 используют около 9 %, ядра CPU занимают 12 %, а ядра GPU - 11 %. Примечательно, что сами ядра GPU составляют лишь половину всего графического процессора. Различные функции и компоненты GPU вместе взятые имеют примерно такой же размер, как и восемь блоков RDNA 2 CU.

Вместе с контроллером памяти и другими компонентами, связанными с GPU, эти части составляют лишь половину от общего размера Van Gogh. Компоненты ввода-вывода для портов USB и дисплея находятся в другой половине, но на снимках матрицы видно, что осталось много неучтенных областей.

источник: High Yield/YouTube

По словам High Yield, 13 % площади APU Van Gogh отведено под компонент, который он сначала не смог идентифицировать, но считает, что это движок обработки компьютерного зрения (CVPE), используемый в AR-гарнитуре Magic Leap 2. Подтверждено, что в Magic Leap 2 используется APU Mero от AMD, который имеет четыре ядра Zen 2 и восемь CU RDNA 2, как и Van Gogh. Изначально предполагалось, что это вариант Van Gogh, но High Yield утверждает, что Van Gogh и Mero - это один и тот же чип, используемый как в Steam Deck, так и в Magic Leap 2.

Одним из важных доказательств этого утверждения является то, что 6-нм APU Sephiroth, используемый в Steam Deck OLED, намного меньше, чем 7-нм чип Aerith. Хотя 6-нм техпроцесс TSMC имеет на 18% больше плотности логических транзисторов, чем 7-нм, меньший на 20% размер Sephiroth подразумевает, что что-то было удалено для уменьшения размеров нового APU.

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High Yield также предполагает, что оригинальные Steam Deck могут использовать аппаратное обеспечение CVPE, которое в настоящее время не используется. Однако это зависит от того, будет ли AMD вручную отключать CVPE с помощью лазера или же его просто отключит прошивка. Также неясно, насколько хорошо моддеры смогут использовать CVPE, поскольку он используется исключительно в аппаратном и программном обеспечении Magic Leap.