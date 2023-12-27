Если маневр SLIM окажется удачным, то Япония станет пятой страной после США, России, Китая и Индии, удачно посадившей зонд на Луну.

Это первый из легких зондов, использующих технологию точной посадки. Зонд SLIM рассчитан на посадку в пределах 100 метров от заданной цели на поверхности Серебряного шара, а не в нескольких километрах, как это делалось ранее. Ожидается, что попытка посадки будет предпринята в следующем месяце.

Запуск зонда SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) состоялся в сентябре. Вместе с ним ракета доставила в космос рентгеновскую обсерваторию XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), разработанную в сотрудничестве Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), NASA и ESA. Телескоп должен изучать Вселенную в высокоэнергетическом рентгеновском излучении, а зонд SLIM - попытаться высадиться на Луну. Если маневр SLIM окажется удачным, то Япония станет пятой страной после США, России, Китая и Индии, удачно посадившей зонд на Луну.

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Источник: JAXA

SLIM

"В понедельник посадочный аппарат SLIM вышел на орбиту "Серебряного глобуса". - сообщает JAXA. "Изменение траектории было выполнено в соответствии с первоначальным планом", - сообщается в заявлении агентства. Согласно плану, попытка посадки должна состояться 20 января.

Несмотря на то, что миссия началась в сентябре, она только сейчас достигла нашего естественного спутника. Японские инженеры отправили зонд по чуть более далекому, но более экономичному маршруту. Однако прежде чем совершить посадку, зонд будет наблюдать за поверхностью Луны. Предполагается, что SLIM приземлится в кратере Шиоли - ударном объекте шириной 300 метров на видимой с Земли стороне Луны.

Высота SLIM составляет всего 2,4 метра, длина - 2,7 метра, а ширина - 1,7 метра. Его масса составляет около 700 килограммов, но почти 70 процентов этой массы - топливо. В его внутренностях находятся две сферические мини-машины, которые будут выпущены на лунную поверхность после посадки. Они размером с теннисный мяч и могут менять форму, чтобы помочь им ориентироваться на поверхности Луны. Согласно пресс-материалам миссии, эти два маленьких ровера помогут команде следить за состоянием большого аппарата, делать снимки места посадки и обеспечат "независимую систему для прямой связи с Землей".

Точная посадка

Согласно заявлению JAXA, миссия должна стать "лунной посадкой с беспрецедентной точностью". Зонд должен приземлиться в пределах 100 метров от заранее определенной точки в кратере Шиола. Цель проекта - продемонстрировать технологию точной посадки, которая может открыть путь к посадке на другие объекты и их исследованию.

"При создании посадочного аппарата SLIM мы стремились к качественному сдвигу в сторону возможности приземляться там, где мы хотим, а не там, где это легче всего сделать". - написали представители JAXA в описании миссии.

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Япония уже предпринимала попытки высадиться на Луну. В конце апреля посадочный аппарат Hakuto-R, принадлежащий токийской компании iSpace, достиг орбиты Луны, что является огромным достижением для частного космического аппарата, но разбился во время попытки посадки.