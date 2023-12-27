Проект Shangzhuang, управляемый Beijing Energy Holding (BEH), призван решить проблему нехватки вычислительных мощностей в Пекине

В последних сообщениях говорится, что Пекин представил современную вычислительную платформу. Эта инициатива, известная как Beijing AI Public Computing Platform или проект Shangzhuang, появилась в критический момент, когда в мире усиливается напряженность в сфере полупроводников, особенно в отношениях с США.

Проект призван решить проблему нехватки вычислительных мощностей в Пекине

источник: ru.freepik.com

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Проект Shangzhuang, управляемый Beijing Energy Holding (BEH), призван решить проблему нехватки вычислительных мощностей в Пекине. Особенно остро этот дефицит ощущают университеты, исследовательские центры, малые и средние предприятия. Новая платформа - это не только техническое достижение, но и стратегический шаг в стремлении Китая стать лидером в области технологий искусственного интеллекта.

На начальном этапе вычислительная платформа BEH может похвастаться впечатляющей мощностью в 500 петафлопс. Для сравнения, пиковая производительность самого мощного суперкомпьютера в мире - американского Frontier - составляет 1 194 петафлопса. Однако BEH не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем они планируют утроить эту производительность до 1 500 петафлопс.

Еще один примечательный аспект проекта Shangzhuang - его приверженность принципам устойчивого развития. BEH выразила намерение в конечном итоге полностью обеспечить платформу экологически чистой энергией, что соответствует глобальным экологическим целям.

Торжественное открытие платформы было отмечено значительными сотрудничествами. BEH подписала соглашения с крупнейшими китайскими технологическими компаниями, включая Alibaba Cloud и ИИ-стартап Zhipu AI. Эти партнерства направлены на изучение различных секторов, от "зеленой" энергетики до развития цифровой экономики.

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Эта совместная инициатива является частью более широкой стратегии муниципальных властей Пекина. Ранее в этом году правительство объявило о планах по объединению вычислительных ресурсов для поддержки развития ИИ. Пекин, в котором уже находится треть основных китайских стартапов в области ИИ, стремительно укрепляет свой статус центра инноваций в области ИИ.