Стремление Blizzard вновь выпустить WoW в Китае было непростым

Игровая общественность гудит от новости о том, что Blizzard Entertainment, американский гигант видеоигр, может возобновить сотрудничество с китайской компанией NetEase. Это событие может означать возвращение легендарной игры World of Warcraft (WoW) в Китай, крупнейший рынок онлайн-игр.

В конечном итоге Blizzard вернулась благодаря NetEase.

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Стремление Blizzard вновь выпустить WoW в Китае было непростым. После того как в начале 2023 года истек срок действия первоначального соглашения с NetEase, Blizzard рассматривала возможность сотрудничества с другими китайскими издателями, но в итоге вернулась к NetEase.

источник: goodfon.ru

Потенциальное возрождение WoW в Китае - это не просто бизнес-маневр, это культурное возрождение. WoW была известна в китайских играх с 2009 года, хотя база игроков сократилась с 5 миллионов до примерно 350 000 к январю 2023 года. Возвращение игры может оживить ее присутствие на крупнейшем в мире рынке видеоигр по объему выручки.

Но это воссоединение - не просто прогулка по парку. Прежде чем WoW снова появится на китайских экранах, Blizzard и NetEase должны будут перестроить свою операционную команду и убедиться, что игровые серверы готовы к работе, а этот процесс может занять не менее шести месяцев.

Тем временем игровой портфель Blizzard пострадал в Китае из-за нормативной базы, которая обязывает издавать иностранные игры через местных партнеров. Это требование является частью более широкого подхода Китая к управлению игровой индустрией, который включает в себя строгие требования к контенту и ограничения на время игры для несовершеннолетних.

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Фоном для потенциального воссоединения Blizzard-NetEase является Microsoft Activision Blizzard, материнская компания Blizzard. Это слияние стоимостью 68,7 миллиарда долларов преодолело значительные препятствия со стороны регулирующих органов и может сыграть решающую роль в формировании стратегии Blizzard в Китае в ближайшем будущем.