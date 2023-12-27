Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Google Chrome обещает бесперебойную работу в браузере благодаря улучшенной проверке безопасности
Во время работы в Интернете эта функция будет незаметно работать в фоновом режиме, отыскивая уязвимости и взломанные пароли

реклама

Пользователи, будьте готовы к тому, что работа в Google Chrome станет более безопасной и беспроблемной, поскольку технологический гигант обновил функцию Safety Check в последней версии.

Во время работы в Интернете эта функция будет незаметно работать в фоновом режиме, отыскивая уязвимости и взломанные пароли.

реклама

Это новаторский шаг Google, направленный на повышение уровня кибербезопасности своих пользователей. Незаметная операция включает в себя сканирование уже сохраненных паролей. Такой проактивный подход Google, вероятно, предотвратит возможные компрометации и укрепит браузер против развивающихся киберугроз.

источник: Google

Сабина Борсай, менеджер по продуктам группы Chrome, объяснила, что теперь пользователи смогут воспользоваться автоматической проверкой.

Проверка безопасности для Chrome на настольных компьютерах теперь будет выполняться автоматически в фоновом режиме. Эти предупреждения будут появляться в меню с тремя точками в Chrome, чтобы вы могли принять меры.

Сообщение в блоге Google

Благодаря этому нововведению пользователи теперь могут быть в курсе того, когда нужно удалить рискованные расширения. Кроме того, обновление поможет им обновить браузеры до последних версий.

Оно также проверяет активацию функции Safe Browsing, предназначенной для блокировки доступа к сайтам, которые Google считает небезопасными.

Google объясняет значение последних обновлений

Объясняя значение последних обновлений для пользователей, Борсай заявила, что эти меры позволяют стратегически эффективно бороться с возможными нарушениями безопасности.

Этот шаг Google согласуется с его стремлением обеспечить безопасность своих пользователей в то время, когда киберугрозы становятся все более изощренными.

Интересно, что функция Safety Check в Google Chrome дает преимущества не только при проверке паролей. Она позволяет автоматически отменять разрешения, например, доступ к микрофону или местоположению веб-сайтов, которые пользователи не посещали в течение длительного времени.

В целях повышения удобства пользователей Google Chrome также представит функцию для пользователей настольных компьютеров, которая поможет им сохранять группы вкладок.

В результате они смогут беспрепятственно просматривать сайты на нескольких устройствах. Этот инновационный подход отражает стремление Google удовлетворить динамичные потребности пользователей в цифровую эпоху.

Режим экономии памяти в Chrome также претерпевает улучшения

Режим экономии памяти в Chrome, а также другие инструменты контроля производительности в настоящее время находятся на стадии усовершенствования. Благодаря этому пользователи смогут получать более подробную информацию об использовании памяти вкладками в режиме Memory Saver, просто наведя на них курсор.

Это обновление поможет им получить представление о том, сколько памяти экономят вкладки, оставаясь неактивными, и тем самым повысить удобство работы в браузере.

Google Chrome также принимает меры, чтобы свести к минимуму неприятные ощущения от чрезмерных уведомлений с малоактивных сайтов.

Обновленная функция Safety Check обнаруживает такие сайты, позволяя пользователям быстро отключать навязчивые уведомления и лучше контролировать свою работу в браузере.

Очевидно, что Google не оставляет попыток улучшить работу пользователей в Chrome, уделяя первостепенное внимание безопасности и производительности. В сочетании с этими инновационными функциями надежная проверка фона позволит Google Chrome стать популярным и безопасным браузером.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока пользователи ожидают появления этих функций в ближайшие недели, технологический гигант продолжает устанавливать новые стандарты работы с браузерами, ориентированными на пользователя.

#google #google chrome #гугл #гугл хром #безопасный интернет
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Японии могут обязать Google и Apple разрешить установку приложений из любых источников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
34
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
96
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
1
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
13
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
17
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
20
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
3
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
7
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
4
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
4
Арктический 'Урал' прошел 500 км в мороз -50°C без дополнительной заправки
1
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
9
Рекордный полет SpaceX стал одновременно аварийным
1
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+
Россия вооружает третий военный корабль сверхзвуковыми ракетами «Циркон»
4
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
18

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
11
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
46
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
46
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
5
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7
Чем жили рядовые геймеры в 2023г – основные тренды рынка видеокарт, процессоров и ОЗУ уходящего года
3

Сейчас обсуждают

Петя Чмобик
20:19
И только в России путаются понять, что такие чипы и как их производить. ПЫСы Байкал можете засунуть в жопу, так как пентиум первый по сравнению с ним просто эталон производительности
В США пригрозили взорвать TSMC, если Тайвань решит объединиться с Китаем
Подарочек
20:18
Ты этот вопрос задай "товарищу" выше.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Дмитрий Акимов
20:17
В России дурик, славянского населения,о котором ты пишешь, в несколько раз больше чем в Украине.Так что смотри трезво на проблемы воспроизводства славянского украинского населения.Украинские бабы уже ...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Джон Коннор
20:17
Опять море копают
В Китае раскопали дворец возрастом 4 000 лет
. .
20:16
По твоей роже видно, что ты по пьяне сделанный те же шаурминшиком хахахахах
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Петя Чмобик
20:16
Такие как же из русских с Украиной.) Киев взяли за три дня)
В США пригрозили взорвать TSMC, если Тайвань решит объединиться с Китаем
Петя Чмобик
20:15
По себе судите?) И как оно живётся с китайской конфетой за щекой? )
В США пригрозили взорвать TSMC, если Тайвань решит объединиться с Китаем
Дмитрий Акимов
20:11
То что с этого поживятся и ваши и наши - согласен.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Дмитрий Акимов
20:09
Для начала посчитай скольких ты, мразь, убил на Донбассе!!
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Джон Коннор
20:09
Автор неадекват. Для АМД показывает цену DNS, а для Интел цену с Озона ))) Тем временем RX6600 на Озоне стоит 16500р, что почти в 2 раза дешевле Интела
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем