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Пользователи, будьте готовы к тому, что работа в Google Chrome станет более безопасной и беспроблемной, поскольку технологический гигант обновил функцию Safety Check в последней версии.
Во время работы в Интернете эта функция будет незаметно работать в фоновом режиме, отыскивая уязвимости и взломанные пароли.
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Это новаторский шаг Google, направленный на повышение уровня кибербезопасности своих пользователей. Незаметная операция включает в себя сканирование уже сохраненных паролей. Такой проактивный подход Google, вероятно, предотвратит возможные компрометации и укрепит браузер против развивающихся киберугроз.
Сабина Борсай, менеджер по продуктам группы Chrome, объяснила, что теперь пользователи смогут воспользоваться автоматической проверкой.
Проверка безопасности для Chrome на настольных компьютерах теперь будет выполняться автоматически в фоновом режиме. Эти предупреждения будут появляться в меню с тремя точками в Chrome, чтобы вы могли принять меры.
Благодаря этому нововведению пользователи теперь могут быть в курсе того, когда нужно удалить рискованные расширения. Кроме того, обновление поможет им обновить браузеры до последних версий.
Оно также проверяет активацию функции Safe Browsing, предназначенной для блокировки доступа к сайтам, которые Google считает небезопасными.
Google объясняет значение последних обновлений
Объясняя значение последних обновлений для пользователей, Борсай заявила, что эти меры позволяют стратегически эффективно бороться с возможными нарушениями безопасности.
Этот шаг Google согласуется с его стремлением обеспечить безопасность своих пользователей в то время, когда киберугрозы становятся все более изощренными.
Интересно, что функция Safety Check в Google Chrome дает преимущества не только при проверке паролей. Она позволяет автоматически отменять разрешения, например, доступ к микрофону или местоположению веб-сайтов, которые пользователи не посещали в течение длительного времени.
В целях повышения удобства пользователей Google Chrome также представит функцию для пользователей настольных компьютеров, которая поможет им сохранять группы вкладок.
В результате они смогут беспрепятственно просматривать сайты на нескольких устройствах. Этот инновационный подход отражает стремление Google удовлетворить динамичные потребности пользователей в цифровую эпоху.
Режим экономии памяти в Chrome также претерпевает улучшения
Режим экономии памяти в Chrome, а также другие инструменты контроля производительности в настоящее время находятся на стадии усовершенствования. Благодаря этому пользователи смогут получать более подробную информацию об использовании памяти вкладками в режиме Memory Saver, просто наведя на них курсор.
Это обновление поможет им получить представление о том, сколько памяти экономят вкладки, оставаясь неактивными, и тем самым повысить удобство работы в браузере.
Google Chrome также принимает меры, чтобы свести к минимуму неприятные ощущения от чрезмерных уведомлений с малоактивных сайтов.
Обновленная функция Safety Check обнаруживает такие сайты, позволяя пользователям быстро отключать навязчивые уведомления и лучше контролировать свою работу в браузере.
Очевидно, что Google не оставляет попыток улучшить работу пользователей в Chrome, уделяя первостепенное внимание безопасности и производительности. В сочетании с этими инновационными функциями надежная проверка фона позволит Google Chrome стать популярным и безопасным браузером.
Пока пользователи ожидают появления этих функций в ближайшие недели, технологический гигант продолжает устанавливать новые стандарты работы с браузерами, ориентированными на пользователя.