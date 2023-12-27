Во время работы в Интернете эта функция будет незаметно работать в фоновом режиме, отыскивая уязвимости и взломанные пароли

Пользователи, будьте готовы к тому, что работа в Google Chrome станет более безопасной и беспроблемной, поскольку технологический гигант обновил функцию Safety Check в последней версии.

Во время работы в Интернете эта функция будет незаметно работать в фоновом режиме, отыскивая уязвимости и взломанные пароли.

реклама

Это новаторский шаг Google, направленный на повышение уровня кибербезопасности своих пользователей. Незаметная операция включает в себя сканирование уже сохраненных паролей. Такой проактивный подход Google, вероятно, предотвратит возможные компрометации и укрепит браузер против развивающихся киберугроз.

источник: Google

Сабина Борсай, менеджер по продуктам группы Chrome, объяснила, что теперь пользователи смогут воспользоваться автоматической проверкой.

Проверка безопасности для Chrome на настольных компьютерах теперь будет выполняться автоматически в фоновом режиме. Эти предупреждения будут появляться в меню с тремя точками в Chrome, чтобы вы могли принять меры.

Сообщение в блоге Google

Благодаря этому нововведению пользователи теперь могут быть в курсе того, когда нужно удалить рискованные расширения. Кроме того, обновление поможет им обновить браузеры до последних версий.

Оно также проверяет активацию функции Safe Browsing, предназначенной для блокировки доступа к сайтам, которые Google считает небезопасными.

Google объясняет значение последних обновлений

Объясняя значение последних обновлений для пользователей, Борсай заявила, что эти меры позволяют стратегически эффективно бороться с возможными нарушениями безопасности.

Этот шаг Google согласуется с его стремлением обеспечить безопасность своих пользователей в то время, когда киберугрозы становятся все более изощренными.

Интересно, что функция Safety Check в Google Chrome дает преимущества не только при проверке паролей. Она позволяет автоматически отменять разрешения, например, доступ к микрофону или местоположению веб-сайтов, которые пользователи не посещали в течение длительного времени.

В целях повышения удобства пользователей Google Chrome также представит функцию для пользователей настольных компьютеров, которая поможет им сохранять группы вкладок.

В результате они смогут беспрепятственно просматривать сайты на нескольких устройствах. Этот инновационный подход отражает стремление Google удовлетворить динамичные потребности пользователей в цифровую эпоху.

Режим экономии памяти в Chrome также претерпевает улучшения

Режим экономии памяти в Chrome, а также другие инструменты контроля производительности в настоящее время находятся на стадии усовершенствования. Благодаря этому пользователи смогут получать более подробную информацию об использовании памяти вкладками в режиме Memory Saver, просто наведя на них курсор.

Это обновление поможет им получить представление о том, сколько памяти экономят вкладки, оставаясь неактивными, и тем самым повысить удобство работы в браузере.

Google Chrome также принимает меры, чтобы свести к минимуму неприятные ощущения от чрезмерных уведомлений с малоактивных сайтов.

Обновленная функция Safety Check обнаруживает такие сайты, позволяя пользователям быстро отключать навязчивые уведомления и лучше контролировать свою работу в браузере.

Очевидно, что Google не оставляет попыток улучшить работу пользователей в Chrome, уделяя первостепенное внимание безопасности и производительности. В сочетании с этими инновационными функциями надежная проверка фона позволит Google Chrome стать популярным и безопасным браузером.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока пользователи ожидают появления этих функций в ближайшие недели, технологический гигант продолжает устанавливать новые стандарты работы с браузерами, ориентированными на пользователя.