Xiaomi наняла более 500 экспертов со всего мира для разработки собственной технологии автономного вождения

Компания Xiaomi подтвердила, что скоро представит свою технологию электромобилей. Пекинская компания известна как один из ведущих мировых производителей смартфонов. В 2021 году компания заявила, что выйдет на рынок электромобилей, а дебют первого такого транспортного средства ожидается в 2024 году. Ранее в этом году электромобиль компании, получивший кодовое название "Modena", был замечен во время испытаний на холодной заснеженной местности. Однако на предстоящем мероприятии не будет представлено ни одного нового продукта.

Xiaomi объявила в своем сообщении на сайте X, что электромобиль Xiaomi будет представлен на мероприятии Stride, которое состоится 28 декабря в 14:00 по пекинскому времени. Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, заявил, что Xiaomi EV нацелена на интеграцию "автомобильной, бытовой электроники и умных экосистем" и, следовательно, на переопределение технологий в автомобильной промышленности. Он также уточнил, что на декабрьском мероприятии будут только продемонстрированы технологии EV, но не представлены какие-либо продукты.

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Источник: autopronews.ru

Как сообщается, компания получила одобрение Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC) - органа, регулирующего инвестиции и производственные мощности в автомобильной промышленности страны, - на производство электромобилей (EV). Xiaomi обязалась инвестировать 10 миллиардов долларов в этот сектор в течение десяти лет. Она планирует наладить серийное производство первой партии автомобилей в первой половине 2024 года.

В январе этого года было замечено тестирование модели EV от Xiaomi под кодовым названием "Modena" в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, что, предположительно, было проверкой работы батареи автомобиля в экстремальных холодных условиях. Ранее компания подтвердила, что наняла более 500 экспертов со всего мира для разработки собственной технологии автономного вождения.

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На изображениях, полученных в ходе тестирования Xiaomi Modena, EV показан как седан с аэродинамической формой, с длинным капотом и покатой линией крыши, плавно опускающейся к задней части автомобиля. На снимках также видны выдвижные дверные ручки и датчики LiDAR на крыше автомобиля.