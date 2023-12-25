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Компания Xiaomi подтвердила, что скоро представит свою технологию электромобилей. Пекинская компания известна как один из ведущих мировых производителей смартфонов. В 2021 году компания заявила, что выйдет на рынок электромобилей, а дебют первого такого транспортного средства ожидается в 2024 году. Ранее в этом году электромобиль компании, получивший кодовое название "Modena", был замечен во время испытаний на холодной заснеженной местности. Однако на предстоящем мероприятии не будет представлено ни одного нового продукта.
Xiaomi объявила в своем сообщении на сайте X, что электромобиль Xiaomi будет представлен на мероприятии Stride, которое состоится 28 декабря в 14:00 по пекинскому времени. Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, заявил, что Xiaomi EV нацелена на интеграцию "автомобильной, бытовой электроники и умных экосистем" и, следовательно, на переопределение технологий в автомобильной промышленности. Он также уточнил, что на декабрьском мероприятии будут только продемонстрированы технологии EV, но не представлены какие-либо продукты.
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Как сообщается, компания получила одобрение Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC) - органа, регулирующего инвестиции и производственные мощности в автомобильной промышленности страны, - на производство электромобилей (EV). Xiaomi обязалась инвестировать 10 миллиардов долларов в этот сектор в течение десяти лет. Она планирует наладить серийное производство первой партии автомобилей в первой половине 2024 года.
В январе этого года было замечено тестирование модели EV от Xiaomi под кодовым названием "Modena" в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, что, предположительно, было проверкой работы батареи автомобиля в экстремальных холодных условиях. Ранее компания подтвердила, что наняла более 500 экспертов со всего мира для разработки собственной технологии автономного вождения.
На изображениях, полученных в ходе тестирования Xiaomi Modena, EV показан как седан с аэродинамической формой, с длинным капотом и покатой линией крыши, плавно опускающейся к задней части автомобиля. На снимках также видны выдвижные дверные ручки и датчики LiDAR на крыше автомобиля.