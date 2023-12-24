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dima0782
MAG Pano M100R PZ предлагает дизайн в стиле аквариума и хорошую совместимость
Корпус MSI будет продаваться в розницу по цене около $100

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Компания MSI начала вести тихие продажи своих корпусов MAG Pano M100R PZ, причем розничные листинги уже появились на Тайване. EXPReview также обнаружил черные и белые корпуса с прозрачным стилем "аквариум" и поддержкой задней заглушки для материнской платы в продаже в Китае, на сайте JD.com. Судя по зарубежным ценам, покупателям придется заплатить за эти новые корпуса около 100 долларов.

Корпуса, выполненные в стиле "аквариума", также иногда называют корпусами с "270-градусным стеклянным окном" и, похоже, они являются трендовым решением. Промо-изображения MSI позволяют легко понять привлекательность такого корпуса, укомплектованного соответствующими по цвету компонентами.

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Корпус MSI MAG Pano M100R PZ доступен в черном или белом цвете, и для начала работы MSI оснастила оба варианта четырьмя вентиляторами ARGB и контроллером.

фото: MSI

Внешний вид - это еще не все, и под кожухом корпуса MAG Pano M100R PZ скрывается несколько достойных практических штрихов. Вероятно, на самую важную особенность дизайна намекает название - "PZ". Да, это корпус Project Zero, и он совместим с материнскими платами с обратным подключением MSI и других брендов. Такие материнские платы облегчают сборку, а все грязные кабели легко спрятать за лотком материнской платы.

В спецификациях указано, что корпус поддерживает "M-ATX (с поддержкой обратного подключения) / ITX". Людям, которых интересуют полноразмерные ATX-корпуса с обратным подключением или без него, придется искать в другом месте. Какую бы материнскую плату вы ни поставили, MSI оставила 33 мм пространства для прокладки кабелей за лотком, чтобы спрятать проводку.

Следующая ключевая спецификация, на которую стоит обратить внимание, - это поддержка графических карт. В эту систему можно установить видеокарты длиной до 390 мм, причем предусмотрено предотвращение провисания GPU. Многие современные видеокарты громоздкие и тяжелые.

Среди других особенностей корпуса MSI MAG Pano M100R PZ стоит отметить четыре вентилятора ARGB (3 спереди, 1 сзади) и контроллер вентиляторов, а также легкодоступный разъем USB 3.2 Gen 2x2 Type-C в передней секции ввода/вывода.

Это довольно вместительный корпус для Micro-ATX с размерами 440 x 235 x 405 мм / 17,32 x 9,25 x 15,94 дюйма, поэтому приличные показатели максимальной совместимости не являются сюрпризом. Полные характеристики можно посмотреть в техническом описании.

фото: MSI

Дистрибьюторы MSI уже продают этот корпус на Тайване по цене 3 190 TWD$ (белый) и 2 990 TWD$ (черный), что составляет около 100 долларов США. На момент написания новости информации о запуске и ценах для других рынков не было.

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Тенденция делать корпуса настольных ПК более похожими на аквариумы отмечалась и ранее. На выставке Computex в начале года Lian Li показала модели данного дизайна, Hyte стал одним из лидеров этой тенденции, а MSI продемонстрировала MAG Vampiric Project Zero с 270-градусным панорамным стеклянным окном - вместе с соответствующим образом оснащенными материнскими платами.

#msi #корпуса для пк #mag pano m100r pz
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