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dima0782
ASUS представляет новые версии видеокарт Radeon RX 7700XT и RX 7800XT
В обеих видеокартах AMD используется графический процессор Navi 32

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Компания ASUS расширила список нереференсных видеокарт AMD. В линейку вошли новые модели из линейки Dual - Radeon RX 7700XT и RX 7800XT. Что же они предлагают?

В серии Dual от ASUS уже было представлено несколько различных типов видеокарт. В настоящее время к ним присоединились новые модели. Это Radeon RX 7700XT и RX 7800XT. Обе получили охлаждение с парой вентиляторов, характерное для карт из линейки Dual. Производитель также использовал технологию 0 dB, которая позволяет вентиляторам полностью останавливаться, когда температура ядра видеокарты опускается ниже 55°C. Также имеется бэкплейт с вырезом, под которым расположен графический процессор.

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фото: ASUS

ASUS выбрала конструкцию с 2,5 слотами. Что касается внешнего оформления, то стоит отметить, что производитель выбрал новую отделку, что, в общем-то, было не лишним. В конце концов, младшая модель RX 7600 Dual все еще использует дизайн, применявшийся для серии Radeon RX 6000 Dual.

В обеих видеокартах AMD используется графический процессор Navi 32. Однако между ними есть заметные различия в спецификациях. RX 7700XT предлагает 3456 потоковых процессоров и 12 ГБ VRAM GDDR6. RX 7800 XT, напротив, может похвастать 3840 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти также стандарта GDDR6.

фото: ASUS

А вот что ASUS, возможно, изменила в фирменных моделях линейки Dual, так это тактовые частоты. Начиная с Radeon RX 7700XT, частота игровых частот (Game Clock) увеличена до 2239 МГц, что на 3,1% больше, чем у эталонной версии. Также выше и частота разгона, которую ASUS увеличила до 2599 МГц, что составляет еще 2,1%.

Аналогичные изменения по сравнению с эталонной версией AMD были сделаны и для RX 7800XT Dual. Здесь игровая частота была увеличена до 2213 МГц (на 4,1 %), а частота форсирования - до 2520 МГц (на 3,7 %). Заводской разгон, выполненный ASUS, к сожалению, вряд ли приведет к ощутимому приросту производительности.

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Питание обеих новых карт ASUS осуществляется через два 8-контактных разъема. К дисплею они могут быть подключены через один HDMI или один из трех выходов DisplayPort. 

#видеокарты #asus #radeon rx 7800 xt #radeon rx 7700 xt
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