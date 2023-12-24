Уже известно сколько игроков было забанено

Activision Blizzard борется с читерами в Call of Duty, и полезным инструментом является античит, используемый в популярном шутере. У команды RICOCHET, отвечающей за поимку читеров, есть разные идеи, которые не обязательно предполагают самое суровое наказание сразу. Правда, иногда не остается другого выбора, кроме как исключить человека из игры. Нам известно, сколько человек было забанено за последний месяц.

Читеры портят игровой процесс не только в Call of Duty, но и в любой продукции, ориентированной на онлайн-игру. Разработчики блокируют игроков, нарушающих правила, хотя полностью эффективного решения нет, и полностью исключить их из игры невозможно. Согласно предоставленной информации, за один месяц команда RICOCHET забанила более 23 000 аккаунтов за читерство в Call of Duty. Это не такая уж и большая цифра, учитывая, что в нее, вероятно, входят все игры серии с активными серверами. Вопрос в том, с чем это связано - с малым количеством читеров или со слабостью системы их обнаружения?

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фото: Activision Blizzard

Тем не менее, хорошо, что Activision действует и преследует читеров, которые портят игровой процесс честным игрокам. В настоящее время команда RICOCHET работает над улучшением античитерских функций с помощью машинного обучения, чтобы сделать систему более эффективной. Улучшения необходимы потому, что сами читеры используют все более совершенное программное обеспечение. Команда RICOCHET балансирует между серьезными механизмами борьбы с мошенничеством и веселыми наказаниями. Например, функция RICOCHET "SPLAT" была активирована более 2 000 раз с момента ее внедрения. Благодаря SPLAT мошенники внезапно ощущают силу огромного притяжения при прыжке с парашютом, и все заканчивается оглушительным падением на землю, приводящим к мгновенной смерти.

Это не идеальный вариант, поскольку разработчики получали жалобы от игроков, которые не мошенничали, но инструмент решил иначе и разыграл их в кавычках. В системе "Ricochet", которая выявляет и наказывает читеров в играх Call of Duty, произошли значительные изменения, и зачастую честные игроки становятся мишенью.

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Методы наказания могут быть разными: например, читеры испытывают галлюцинации, которые мешают играть, или видят раздражающих персонажей-приманок, невидимых для обычных игроков. Среди основных методов - обезоружить читера, то есть лишить его оружия и подставить под огонь противника. Надо сказать, что разработчики, занимающиеся наказанием нечестных игроков в Call of Duty, подошли к этому вопросу необычно и увлекательно.