AI Pin - это компактное устройство квадратной формы, предназначенное для ношения на одежде

Компания Humane, основанная бывшими инженерами Apple Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, презентовала носимое устройство AI Pin в начале этого года и запустила его в продажу в ноябре с ценником $699.

Теперь компания сообщила через X ( бывший Twitter), что поставки устройства начнутся в марте 2024 года. Приоритетность поставок будет определяться очередностью заказов пользователей, чтобы те, кто заказал раньше, получили свои продукты первыми.

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фото: Humane

Технические характеристики Humane AI Pin:

AI Pin - это компактное устройство квадратной формы, предназначенное для ношения на одежде. Оно оснащено моделями ИИ GPT-4 от OpenAI и Microsoft, и требует подписки на сотовую связь и использование моделей ИИ за 24 доллара в месяц. Эта подписка необходима для работы устройства и включает в себя номер телефона, а также покрытие данных через сеть T-Mobile.

Отличительной особенностью AI Pin является уникальная функция "лазерного чернильного дисплея". Эта инновационная технология проецирует зеленый монохромный пользовательский интерфейс на ладонь пользователя с разрешением 720p. Устройство обеспечивает взаимодействие с помощью различных жестов и голосовых команд, позволяя выполнять такие функции, как фотография, перевод и распознавание калорий. Это носимое устройство без экрана работает без необходимости ручной загрузки приложений благодаря операционной системе Cosmos, которая автоматически направляет запросы пользователя к соответствующим инструментам.

фото: Humane

AI Pin имеет небольшой вес - около 34 граммов, при этом еще 20 граммов приходится на аккумулятор. Он оснащен 13-мегапиксельной камерой и "персональным динамиком", который регулирует громкость в зависимости от личных или групповых настроек. Кроме того, он может подключаться к наушникам Bluetooth.

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Устройство призвано удобно и интуитивно предлагать множество инструментов искусственного интеллекта. По замыслу компании, AI Pin должен обеспечить футуристическую и бесшовную интеграцию ИИ в повседневную жизнь, что в перспективе изменит наше взаимодействие с технологиями.