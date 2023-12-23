Мы знаем, какие платы могут поддерживать это решение

Компания ASRock объявила о том, что выбранные ею материнские платы поддерживают синхронизацию RGB-подсветки и управление ею на устройствах из настроек Windows 11. Мы знаем, какие платы могут поддерживать это решение.

ASRock объявила о поддержке Dynamic Lightning

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О том, что Microsoft готовит возможность управления RGB-подсветкой непосредственно из Windows, мы узнали еще несколько месяцев назад. Теперь ASRock объявила, что выбранные ею материнские платы первыми будут поддерживать решение Dynamic Lightning от Microsoft. Эта функция позволяет пользователям нативно синхронизировать RGB-подсветку изнутри самой Windows. Эта новость наверняка порадует многих пользователей. В конце концов, нет недостатка в аппаратном обеспечении с насыщенной и интересно выглядящей подсветкой. Проблема лишь в том, что, имея устройства от разных производителей, мы обречены на установку множества специализированных приложений, позволяющих управлять световыми эффектами. Dynamic Lightning от Microsoft решает эту проблему.

Конечно, для его использования необходимо выполнить определенные требования. Во-первых, необходимо, чтобы Windows 11 была обновлена до версии 23H2. Следующий шаг - установка бета-версии прошивки, которую можно найти на сайте ASRock и скачать оттуда. После выполнения всех требований можно будет управлять светодиодной подсветкой, расположенной на материнской плате, и различными периферийными устройствами, такими как клавиатура и мышь.

ASRock сообщает, какие материнские платы совместимы

После выполнения вышеуказанных действий вы также должны получить доступ к вкладке настройки, показанной на скриншоте ниже. Как мы видим, здесь доступны такие настройки, как яркость подсветки и ее режимы. Здесь же вы можете решить, нужна ли вам вообще функция Dynamic Lightning.

фото: ASRock

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К сожалению, не все материнские платы ASRock совместимы с Dynamic Lightning. Из страницы производителя, посвященной этой теме, мы узнаем, что поддержка обеспечивается большинством плат с чипсетом Intel 600/700, AMD B550/X570 и AMD A620/B650/X670. В общем, когда речь заходит о RGB-компонентах и периферии, все становится на свои места. Вместо того чтобы устанавливать множество программ для различных устройств, достаточно иметь единый "центр управления" в виде Dynamic Lightning.