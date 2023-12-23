Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
Это самый красивый электромобиль за последние годы

реклама

С тех пор как компания Hyundai показала потрясающий концепт N Vision 74 на специальном мероприятии Hyundai N в 2022 году, огромное количество поклонников автомобилей и электромобилей отчаянно ждали его появления в продаже, стоя на коленях у кроватей и умоляя сильных мира сего сделать так, чтобы он появился.

Похоже, что все эти мольбы к богам бензоколонки принесли свои плоды, потому что в сообщении корейского издания ET News (переведено для вашего ознакомления) говорится, что Hyundai будет "массово производить" угловатый концепт с водородным двигателем, основанный на купе Pony 1974 года, а ограниченная партия из 100 моделей появится в 2026 году.

реклама

фото: Hyundai

По словам представителей марки, эта серийная модель будет обладать еще большей производительностью, чем "лабораторный образец", который уже был замечен в природе, включая заезд на холм на злополучном и явно мокром Фестивале скорости в Гудвуде в этом году.

Ошеломляющие 800 л.с. теперь выдаются предстоящей электрической трансмиссией, которая по-прежнему объединяет аккумуляторные блоки с бортовым расширителем диапазона топливных элементов, работающим на водороде.

Для сравнения, нынешний заднеприводный концепт выдает около 671 л.с. Если это правда, то серийные версии будут просто безумными. 

Учитывая это, Hyundai смягчила ожидания по дальности хода, заявив, что эта более мощная серийная модель сможет проехать около 250-300 миль на одной зарядке и с заправленными до краев водородными баками, что более чем на 100 миль меньше, чем заявлено у прототипа.

Тем не менее, разгон от 0 до 62 миль в час занимает около трех секунд, а многочисленные часы, проведенные на гоночных треках по всему миру, гарантируют, что это абсолютный монстр в управлении. BMW, Mercedes-Benz и Porsche, вероятно, стоит хорошенько подумать о будущем производительных EV.

фото: Hyundai

Выпуск этих "серийных" автомобилей будет таким же нетрадиционным, как и ретро-футуристические кузова и пиксельные фары. Hyundai заявляет, что выпустит 100 автомобилей, но продаст покупателям только 70 из них, так как хочет взять 30 из них на гонки. Неясно, будут ли проданные публике автомобили легальными на дорогах или нет. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Но при любом раскладе все будет по-честному, ведь если бы нам удалось раздобыть нечто настолько захватывающее и до боли крутое, мы бы тоже захотели погонять на нем по гоночной трассе.

#электромобили #авто #hyundai #n vision 74
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стартап использует старые детали Tesla для преобразования обычного авто в электромобиль
Apple сотрудничает с Porsche и Aston Martin в создании CarPlay следующего поколения
Международный релиз Geely Galaxy E8 запланирован на 5 января
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
10
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
2
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
8
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
Москитный флот Украины стал ещё меньше – "Ланцет" выследил и утопил бронекатер "Гюрза"
1
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
+
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
6
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
5
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
1
Американские аналитики назвали главные минусы всех истребителей пятого поколения: Су-57, F-35 и J-20
3
Раскрыты характеристики камер Xiaomi 14 Ultra
+
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
В Rheinmetall заявили о стремлении возродить украинский военно-промышленный комплекс
+
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Разногласия между Западом и Востоком ставят под угрозу подводные межконтинентальные кабели
2
Канадский художник Рокки Берген сделал 20 бумажных сборных моделей старых компьютеров
+
Xiaomi перестала поддерживать операционную систему MIUI
1
Процессоры Intel 15-го поколения Arrow Lake и AMD Ryzen 9000 Zen 5 выйдут в 3-м квартале 2024 года
15

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
148
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
132
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
67
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
110
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
5
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
11
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
2
Человеческие сперматозоиды нарушают 3-й закон Ньютона — PRX Life
3

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
11:28
Видео девушки небось нейросети сгенерировали Ватники склонны к конспирологии. Неспособность понимать истинные причины событий подводит их к тому, что любые обстоятельства могут быть поняты через теор...
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Ezdiumno ru
11:27
Все равно до автономности Макбуков ему еще далеко.
ASUS представила совершенно новый Zenbook 14 OLED (UX3405)
Олег Ст
11:27
Ципсошные сочинение ну ну.. Еще на Невзорова ссылается..
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Тимур Адольшин
11:22
Ты не в курсе, что это маркетинг. Заплатили за рекламу АМД и всё. Разбираются, но будут искажать так как им выгодно
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Тимур Адольшин
11:21
Но если есть деньги, то покупать AMD вообще смысла нет.
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Владимир Голенков
11:21
Всё бы ничего, если бы эти богачи потом не пускали свои деньги на уничтожение другого населения. Не спонсировали войну на Украине, убийство русских и арабов, стерилизацию населения Африки и Индостана....
Благосостояние главы Apple приблизилось к $2 млрд
Midnight Sun
11:20
авантюрист детектед)
Российские войска продвигаются в сторону населенного пункта Ивановское
Тимур Адольшин
11:19
С таким же успехом можно и от 4к абстрагироваться до 1k)). Лучи очень заметны в играх с реалистичной графикой. Если в балдуров рубишься то лучей не заметишь, а если в киберпанк, то без лучей прошлый в...
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Truth Sееker
11:19
«У меня теперь нет папы…нет дома, нет души, у меня больше ничего нет. Все вырвали эти сволочи» А это - рождество девушки из Херсона. По городу тупо и безмысленно молотит путинская артиллерия. https...
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Roditch
11:17
Первого января украинские "патриоты" будут устраивать факельные шествия в честь дня рождения одного польского крещёного еврея. Вот там как раз полно добровольцев.
Генерал ВСУ заявил, что на Украине уже не осталось добровольцев для набора в войска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем