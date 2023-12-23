Это самый красивый электромобиль за последние годы

С тех пор как компания Hyundai показала потрясающий концепт N Vision 74 на специальном мероприятии Hyundai N в 2022 году, огромное количество поклонников автомобилей и электромобилей отчаянно ждали его появления в продаже, стоя на коленях у кроватей и умоляя сильных мира сего сделать так, чтобы он появился.

Похоже, что все эти мольбы к богам бензоколонки принесли свои плоды, потому что в сообщении корейского издания ET News (переведено для вашего ознакомления) говорится, что Hyundai будет "массово производить" угловатый концепт с водородным двигателем, основанный на купе Pony 1974 года, а ограниченная партия из 100 моделей появится в 2026 году.

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фото: Hyundai

По словам представителей марки, эта серийная модель будет обладать еще большей производительностью, чем "лабораторный образец", который уже был замечен в природе, включая заезд на холм на злополучном и явно мокром Фестивале скорости в Гудвуде в этом году.

Ошеломляющие 800 л.с. теперь выдаются предстоящей электрической трансмиссией, которая по-прежнему объединяет аккумуляторные блоки с бортовым расширителем диапазона топливных элементов, работающим на водороде.

Для сравнения, нынешний заднеприводный концепт выдает около 671 л.с. Если это правда, то серийные версии будут просто безумными.

Учитывая это, Hyundai смягчила ожидания по дальности хода, заявив, что эта более мощная серийная модель сможет проехать около 250-300 миль на одной зарядке и с заправленными до краев водородными баками, что более чем на 100 миль меньше, чем заявлено у прототипа.

Тем не менее, разгон от 0 до 62 миль в час занимает около трех секунд, а многочисленные часы, проведенные на гоночных треках по всему миру, гарантируют, что это абсолютный монстр в управлении. BMW, Mercedes-Benz и Porsche, вероятно, стоит хорошенько подумать о будущем производительных EV.

фото: Hyundai

Выпуск этих "серийных" автомобилей будет таким же нетрадиционным, как и ретро-футуристические кузова и пиксельные фары. Hyundai заявляет, что выпустит 100 автомобилей, но продаст покупателям только 70 из них, так как хочет взять 30 из них на гонки. Неясно, будут ли проданные публике автомобили легальными на дорогах или нет.

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Но при любом раскладе все будет по-честному, ведь если бы нам удалось раздобыть нечто настолько захватывающее и до боли крутое, мы бы тоже захотели погонять на нем по гоночной трассе.