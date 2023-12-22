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dima0782
Tesla расширяется в Шанхае за счет нового завода по производству аккумуляторов Megapack
Каждая батарея Tesla Megapack может питать 3 600 домов в течение одного часа.

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Tesla, известная компания по производству электромобилей и экологически чистых источников энергии, делает важный шаг: она приобретает землю в Шанхае для строительства нового завода по производству крупногабаритных батарей Megapack. Это событие, о котором первоначально сообщило агентство Синьхуа, знаменует собой углубление приверженности Tesla растущему китайскому рынку новых источников энергии и ее стратегическое расширение за пределы электромобилей.

Каждая батарея Tesla Megapack может питать 3 600 домов в течение одного часа.

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Шанхайский завод, расположенный в зоне свободной торговли Линган, станет первым предприятием Tesla за пределами США, ориентированным на производство батарей для хранения энергии. Этот шаг подчеркивает стремление компании занять лидирующие позиции не только в производстве электромобилей, но и в области решений для хранения энергии. Батареи Tesla Megapack, каждая из которых способна обеспечить энергией 3 600 домов в течение часа, представляют собой важнейший шаг в решении проблемы хранения энергии - ключевого компонента возобновляемой энергетики.

Источник: Tesla

Интересно, что это новое предприятие появилось в тот момент, когда рынок электромобилей в Китае переживает бурный рост и усиление конкуренции. Tesla является доминирующим игроком в сегменте премиальных автомобилей в Китае, в том числе благодаря своему заводу Gigafactory в Шанхае, который начал работу в 2019 году. Однако местные китайские компании, такие как Li Auto и Xpeng, быстро набирают обороты, бьют ежемесячные рекорды продаж и составляют жесткую конкуренцию Tesla.

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Строительство завода Megapack - это стратегический ответ Tesla, направленный не только на укрепление своих позиций на рынке электромобилей, но и на освоение более крупного сектора новой энергетики в Китае. Амбициозные цели страны по сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году открывают широкие возможности для накопителей энергии Tesla. Локализовав производство, Tesla сможет лучше обслуживать китайский рынок, а также экспортировать эту продукцию в другие страны. По мере того как мир переходит на возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие, последний шаг компании Tesla делает ее ключевым игроком не только в сфере электромобилей, но и в более широкой революции в области зеленой энергетики.

#tesla #аккумуляторы #аккумулятор #тесла #megapack
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