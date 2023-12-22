Телефоны рассчитаны на то, чтобы противостоять воде в течение нескольких часов. Этот iPhone смог продержаться несколько месяцев.

Это кошмар каждого владельца iPhone: уронить телефон в воду, что непременно превратит его в очень дорогой кирпич. Однако Нептун не всегда побеждает, когда iPhone оказывается в воде, как показывает новая история из Северной Калифорнии.

iPhone 12 не является водонепроницаемым телефоном - он рассчитан на погружение на глубину до 6 метров в течение 30 минут, - но один из них был успешно восстановлен после гораздо более длительного погружения. И под "более длительным" мы подразумеваем "три месяца".

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фото: AppleInsider

В разговоре с AppleInsider читатель Ли поделился своей историей: во время чистки реки Станислаус от чавычи он обнаружил среди камней покрытый водорослями iPhone 12. Очевидно, что iPhone долгое время находился под водой, поэтому он почистил его и отложил в сторону, чтобы просушить в течение нескольких дней.

После нескольких дней просушки Ли подключил телефон к зарядному устройству и смог включить его. Ему пока не удалось отследить первоначального владельца, поэтому он обратился к сайту Ai в надежде найти его, попытавшись связаться с некоторыми из контактов, указанных в телефоне.

Это уже не первый iPhone 12, который был спасен от обитателей водоемов. В прошлом году BBC рассказывала, как мужчина, потерявший свой iPhone во время сплава на каноэ по английской реке Уай, получил его обратно спустя десять месяцев. Несмотря на то, что его залило водой, он оказался пригоден для спасения: нашедший его Мигель Пачеко высушил его с помощью воздушной линии, компрессора и шкафа для проветривания. Затем он опубликовал несколько фотографий в социальной сети, где их узнали друзья владельца Оуэна Дэвиса из Эдинбурга.

Как же эти телефоны выживают, если в них попадает гораздо больше воды, чем они рассчитаны? Короткий ответ заключается в том, что им повезло, а чуть более длинный - в том, что они, похоже, не находились под водой достаточно долго, чтобы лопнули уплотнители внутри iPhone. Это уплотнения, которые предотвращают попадание воды (и пыли) в хрупкие внутренности вашего iPhone; чем глубже вода, тем больше давление, и чем дольше они находятся под водой, тем больше времени нужно, чтобы это давление преодолеть.

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Несмотря на то, что обе эти истории имеют счастливый конец, лучше, конечно, не ронять телефон в воду.