Apple может сократить разрыв между iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в моделях следующего года.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут быть оснащены телеобъективом с тетрапризмой в следующем году, согласно докладу. Ранее в этом году Apple выпустила iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, но только последний был оснащен улучшенным телеобъективом компании, который обеспечивает 5-кратный оптический зум - выше, чем 3-кратный оптический зум, поддерживаемый iPhone 14 Pro Max. Предполагаемое увеличение размеров моделей iPhone 16 Pro может позволить использовать лучшую телекамеру в меньшей модели.

В отчете MacRumors со ссылкой на неназванные источники говорится, что Apple планирует оснастить iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max новым телеобъективом с тетрапризмой в 2024 году. Благодаря использованию компактной стеклянной конструкции с призмой, топовая модель iPhone от Apple может отражать свет в четыре раза и обеспечивать лучший оптический зум, чем iPhone 15 Pro Max.

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Тем не менее, включение этой технологии камеры, как говорят, было проблемой для Apple из-за нехватки места, поэтому в этом году только более крупный iPhone 15 Pro Max вышел с телекамерой tetraprism. Если верить последним сообщениям, Apple планирует увеличить размеры дисплеев iPhone 16 Pro до 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max - до 6,9 дюйма, по сравнению с 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.

Ссылаясь на внутреннюю документацию, в отчете также говорится, что дизайн модуля тетрапризмы и камеры для модели iPhone 16 Pro похож на тот, что используется в iPhone 15 Pro Max. На данный момент неизвестно, планирует ли компания использовать в обеих моделях iPhone 16 Pro ту же настройку камеры, что и в iPhone 15 Pro Max.

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Это уже третье подобное заявление. Аналитик TF Securities Минг-Чи Куо заявил в сентябре - и снова в ноябре - что iPhone 16 Pro также будет оснащен улучшенной технологией камеры. Ранее Куо предсказывал, что Apple не будет оснащать модель iPhone 15 Pro тем же телеобъективом, что и iPhone 15 Pro Max.