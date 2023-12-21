Не будучи просто компьютером, B8 Pro представляет собой кульминацию выдающейся производительности и инновационного дизайна

В сфере мини-ПК компания Bmax стала первопроходцем, выпустив на рынок Bmax B8 Pro - устройство, превосходящее привычные ожидания. Не будучи просто компьютером, B8 Pro представляет собой кульминацию выдающейся производительности и инновационного дизайна, пересматривая представление о мини-ПК.

Производительность вне сравнений:

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Сердцем B8 Pro является процессор Intel® Core™ i7-1255U - мощнейшее устройство с 10 ядрами и 12 потоками. Такая конфигурация отличает B8 Pro по многозадачности и вычислительной эффективности, обеспечивая непревзойденные вычислительные возможности. Благодаря базовой частоте до 2,6 ГГц и впечатляющей частоте разгона до 4,7 ГГц B8 Pro обеспечивает бесперебойную работу во всем спектре задач.

Передовые возможности подключения:

B8 Pro совершил скачок вперед в области беспроводных подключений, представив Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Это технологическое достижение обеспечивает стабильное и быстрое подключение к сети, удовлетворяя разнообразные цифровые потребности пользователей. Независимо от того, транслируете ли вы потоковое видео, работаете или играете, производительность подключения B8 Pro выделяется среди аналогов.

Гибкие возможности хранения данных и выбора ОС:

B8 Pro оснащен слотом M.2_NVMe 2280, позволяющим без труда увеличить объем памяти. Кроме того, он поддерживает различные операционные системы, включая Windows 11, Windows 10 и Linux (протестирована Ubuntu 22.04.2), предлагая пользователям индивидуальную вычислительную среду.

Стильный дизайн, широкие возможности подключения:

B8 Pro не только превосходит по производительности, он очаровывает стильным дизайном Space Grey и множеством интерфейсов подключения. Благодаря наличию интерфейсов USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.1, Type-C, RJ45 и других, B8 Pro выделяется широкими возможностями подключения, обеспечивая пользователям конкурентное преимущество при подключении различных периферийных устройств.

Портативность в новом понимании:

При размерах всего 125 мм (Д) ×112 мм (Ш) ×44,0 мм (В) и весе около 370 г B8 Pro устанавливает новые стандарты портативности. Более тонкий и легкий, чем аналогичные продукты на рынке, он станет лучшим выбором для бизнес-профессионалов и пользователей мобильных офисов, предлагая мощные вычисления на ходу.

Глобальный пользовательский опыт:

B8 Pro ориентирован на глобальную аудиторию и поддерживает 13 языков, работая под управлением Microsoft Windows 11 (64-bit). Это обеспечивает более глобализованный и персонализированный опыт использования, что соответствует стремлению Bmax расширять границы технологий и предоставлять возможности пользователям по всему миру.

Мини-ПК Bmax B8 Pro - это не просто устройство, это революция в области компактных компьютеров, сочетающая в себе производительность, возможности подключения и портативность в элегантном и стильном корпусе. Являясь мировым лидером в области цифровых инноваций, компания Bmax продолжает предлагать инновационные решения, которые преодолевают традиционные границы, позволяя пользователям вступить в новую эру вычислений.

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