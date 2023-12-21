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dima0782
Kioxia начала массовое производство карт памяти microSDXC объемом 2 ТБ
Карта получила официальное название Kioxia Exceria Plus G2

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Наконец-то в компании Kioxia началось массовое производство карты памяти microSDXC объемом 2 ТБ - спустя более года после того, как компания презентовала функциональный прототип. Карта, получившая официальное название Kioxia Exceria Plus G2, как заявляется, построена с использованием фирменной технологии производства, включающей 3D-память BiCS Flash и контроллер, созданный самим производителем.

Чтобы сохранить максимальную толщину, указанную в спецификации стандарта microSDXC - 0,8 мм, Kioxia пришлось уложить 16 однотерабитных кубиков 3D флеш-памяти. Карта рассчитана на скорость чтения до 100 МБ/с и записи до 90 МБ/с, что соответствует стандартам UHS Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30). Емкость 2 ТБ позволяет хранить на карте более 41 часа видео при скорости 100 Мбит/с.

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Примечательно, что спецификация SDXC поддерживает карты объемом до 2 ТБ уже свыше десяти лет, но никто так и не смог успешно их выпустить. Задержка Kioxia с запуском прототипа в массовое производство показывает, насколько сложной была задача создания такой карты памяти.

Необходимость в картах памяти сверхвысокой емкости огромна. Смартфоны и видеокамеры генерируют все большие и большие файлы, а уменьшение количества поставляемых игр означает, что портативным консолям приходится все больше полагаться на загрузку больших объемов файлов из Интернета.

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Компания Kioxia отметила, что планирует представить карту Exceria Plus G2 в ближайшем квартале, но не сообщила, какова будет ее цена. Как правило, устройства с большой емкостью обходятся недешево, и, возможно, дешевле будет приобрести две модели по 1 ТБ вместо одной на 2 ТБ. Это будет считаться своего рода налогом на удобство. То же самое часто происходит и с твердотельными накопителями.

#kioxia #карта памяти #microsdxc #карта памяти 2 тб
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