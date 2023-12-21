В мире, где искусственный интеллект играет значительную роль, наличие информации о том, кто является человеком, становится все более важным

Шумиха вокруг проекта Worldcoin то поднималась, то опускалась с августа этого года. Однако недавнее заявление генерального директора OpenAI Сэма Альтмана об этой инициативе вновь привлекло внимание СМИ.

Недавно Альтман дал интервью, в котором высоко оценил концепцию проекта Worldcoin. Инициатива web3, предложенная самим Альтманом, направлена на создание глобальной идентификации человеческих личностей на блокчейне, чтобы отличить их от искусственного интеллекта и роботов. В интервью инвестиционному банку FT Partners Альтман, как сообщается, отметил: "В мире, где искусственный интеллект играет значительную роль, наличие информации о том, кто является человеком, становится все более важным". Это заявление главы OpenAI прозвучало через несколько дней после сообщений о том, что материнская компания Worldcoin, известная как Tools for Humanity, ищет финансирование в размере не менее 50 миллионов долларов. Для этого компания предлагает токены Worldcoin WLD по льготным ценам.

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После многочисленных запросов от правительств разных стран по поводу проекта Worldcoin финансирование инициативы замедлилось. Требование к пользователям регистрировать сканы радужной оболочки глаза вызвало обеспокоенность многих властей, включая правительства Кении, Германии и Великобритании. В частности, в Кении правоохранительные органы изъяли данные Worldcoin и устройства Orb для дальнейшего расследования в штаб-квартире Управления уголовных расследований.

В мае этого года такие инвестиционные компании, как Blockchain Capital, a16z crypto и Bain Capital Crypto, выделили 115 миллионов долларов в рамках серии С финансирования Worldcoin.

С августа этого года проект оставался вне поля зрения до сих пор, и Альтман сказал: "Мы считали и продолжаем считать, что по мере того, как искусственный интеллект становится все более важной частью нашей жизни ..... способность идентифицировать уникальных людей будет становиться все более и более важной". Это заявление привлекло новое внимание к проекту.

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Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, США, намерена создать "Всемирный идентификатор" для мирового сообщества. С помощью этого "международного удостоверения личности" Worldcoin намерена избавиться от необходимости сообщать личные данные, такие как имена или адреса электронной почты, чтобы получить доступ к различным веб-сайтам.