Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Apple AirPods 4-го поколения будут доступны в двух вариантах
Первое нововведение, которое планирует внедрить Apple, - это разделение нового поколения наушников на две модели

реклама

Компания Apple постоянно работает над улучшением своих продуктов, и последнее доказательство тому - планы по выпуску наушников AirPods. По данным сайта Gizmochina, компания из Купертино работает над четвертым поколением своей популярной модели беспроводных наушников.

Первое нововведение, которое планирует внедрить Apple, - это разделение нового поколения наушников на две модели. Эта стратегия направлена на удовлетворение потребностей разных групп потребителей - от тех, кто ищет последние новинки, до тех, кому это по карману. Пока неясно, в чем будут заключаться различия между моделями, но есть предположение, что они могут касаться эффективности функции ANC.

реклама

Новый дизайн по образцу AirPods Pro 2

Apple также планирует представить новый дизайн своих стандартных наушников AirPods. Ожидается, что четвертое поколение этих наушников будет создано по образцу AirPods Pro 2, хотя пока неясно, означает ли это появление силиконовых вкладышей или изменения в конструкции пластикового корпуса.

USB-C вместо Lightning

Одно из самых значительных изменений, которое должно произойти в четвертом поколении наушников AirPods, - замена порта для зарядки Lightning на USB-C. Это изменение необходимо в связи с требованиями Европейского союза.

Четвертое поколение AirPods обещает стать еще одним шагом вперед в развитии технологии беспроводных наушников. Учитывая опыт Apple в этой области, можно ожидать, что новые модели будут не только функциональными, но и эстетически привлекательными.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наушники Apple, несомненно, задают тренды - но определенно стилистические: многие производители ссылаются на дизайн AirPods. Однако с точки зрения качества звука есть гораздо лучшие предложения, особенно для пользователей смартфонов на базе Android, которые поддерживают аудиокодеки с более высоким разрешением (качеством). Или вы так не считаете?

#apple #наушники #airpods
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple Vision Pro ожидают в феврале
Microsoft отказалась от технологии смешанной реальности, но флаг в 2024 году подхватит Apple
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
50
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
5
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
3
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14
+
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
+
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Volkswagen отказывается от сенсорных экранов и возвращает настоящие кнопки
2
Tyde Open: крупнейшая в мире моторная яхта на подводных крыльях будет спущена на воду в 2024 году
2
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
4

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
9
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
32
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
8
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
17
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
28

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
15:59
Оно и так постоянно сидит...на бутылке.
У Microsoft Teams более 320 млн ежемесячно активных пользователей
Джон Коннор
15:58
Да, есть способы, простые, но интересные, даже не понимаю, почему про них не знают некоторые
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
Ilikethat
15:58
К нам в школу Львов пк01 поставили примерно 89-м. А 90м я уже закончил школу. Дисковода не было, вместо накопителя - кассетный магнитофон. Поставщики зажали часть программ, видимо хотели потом продать...
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
Константин Бородаенко
15:56
Прогресс... Скоро будут мелом на досточке записывать долги клиентов))
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
Артём Николаев
15:54
Раньше была конкуренция между корейцами, японцами, немцами и американцами, а теперь будет монополия Китая. И даже пискнуть что-то против никто не посмеет, потому что мы же хотим дружить и как всегда д...
Российские покупатели перестали интересоваться европейскими авто, а Китай занял 55% рынка РФ
OgoGoLog
15:54
И единственными доказательствами в этих статьях, что группа является нацисткой - слова BBC Украина, Insider и RadioLiberty. СМИ тех стран, которые не поддержали проект о запрете героизации нацизма. Та...
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Spike Rus
15:54
В наших краях ныне самый дешевый интернет от ленточки - 650 руб. Это интернет + ТВ. Голый интернет с прошлого года людям не подключают. Только пакетом, а дальше пляши как хочешь, хочешь пользуйся, а х...
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
Артём Николаев
15:52
Если б колумбайн устроил, отделался бы меньшим. Но тут на святое покусился - на бабло корпораций.
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
Spike Rus
15:50
На +30 руб еще ладно. ЭРТелеком обычно гнет сразу на 100 руб минимум, что при тарифе за 1160 уже нефигово так напрягает. При том что из вложений в сеть с момента как они выкупили местного провайдера з...
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
✨𝓛ค𝓲੮✨ シ
15:49
Пусть и дальше так думают, уже проходили с мультиками Путина, когда на Западе как поросята из всех щелей орали что у России ничего нет, оказалось, что это не мультики, к у Запада даже защиты нет от ги...
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем