Первое нововведение, которое планирует внедрить Apple, - это разделение нового поколения наушников на две модели

Компания Apple постоянно работает над улучшением своих продуктов, и последнее доказательство тому - планы по выпуску наушников AirPods. По данным сайта Gizmochina, компания из Купертино работает над четвертым поколением своей популярной модели беспроводных наушников.

Первое нововведение, которое планирует внедрить Apple, - это разделение нового поколения наушников на две модели. Эта стратегия направлена на удовлетворение потребностей разных групп потребителей - от тех, кто ищет последние новинки, до тех, кому это по карману. Пока неясно, в чем будут заключаться различия между моделями, но есть предположение, что они могут касаться эффективности функции ANC.

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Новый дизайн по образцу AirPods Pro 2

Apple также планирует представить новый дизайн своих стандартных наушников AirPods. Ожидается, что четвертое поколение этих наушников будет создано по образцу AirPods Pro 2, хотя пока неясно, означает ли это появление силиконовых вкладышей или изменения в конструкции пластикового корпуса.

USB-C вместо Lightning

Одно из самых значительных изменений, которое должно произойти в четвертом поколении наушников AirPods, - замена порта для зарядки Lightning на USB-C. Это изменение необходимо в связи с требованиями Европейского союза.

Четвертое поколение AirPods обещает стать еще одним шагом вперед в развитии технологии беспроводных наушников. Учитывая опыт Apple в этой области, можно ожидать, что новые модели будут не только функциональными, но и эстетически привлекательными.

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Наушники Apple, несомненно, задают тренды - но определенно стилистические: многие производители ссылаются на дизайн AirPods. Однако с точки зрения качества звука есть гораздо лучшие предложения, особенно для пользователей смартфонов на базе Android, которые поддерживают аудиокодеки с более высоким разрешением (качеством). Или вы так не считаете?