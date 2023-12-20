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dima0782
Основатель компании Nikola приговорен к 4 годам тюрьмы
Он показал поддельный водородный грузовик

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Трэвор Милтон, основатель и в прошлом генеральный директор Nikola Corporation, был осужден на четыре года тюремного заключения за мошенничество с ложными заявлениями инвесторам об электромобилях компании.

Милтон был признан виновным по трем из четырех обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и электронными устройствами в конце 2022 года, но приговор был вынесен только сейчас. Он предусматривает четыре года тюремного заключения, конфискацию имущества, штраф в размере $1 млн и 3 года надзорного периода после отбытия наказания. Милтон был осужден за ложные заявления, которые он сделал для общественности о ходе разработки электрического грузовика своей компании. В частности, речь шла о сфабрикованных видеозаписях, на которых водородный грузовик Nikola 'One' делает вид, что едет, а на самом деле он движется вниз по склону.

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Ложные отчеты Милтона ввели общественность в заблуждение, убедив ее в том, что компания гораздо более технологически развита, нежели это было на самом деле. После слияния Nikola SPAC в 2020 году многочисленные инвесторы поверили в эту ложь, что привело к резкому росту акций компании и в конечном итоге сделало Милтона бумажным миллиардером.

Мошенничество было в основном раскрыто благодаря отчету о коротких продажах, подготовленному Hindenburg Research, который выявил многочисленные проблемы в деятельности компании. Это привело к отставке Милона из компании и штрафу в $125 миллионов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Прокуроры изначально требовали для него 11 лет тюремного заключения с максимальным сроком до 60 лет. Они заявили, что индивидуальные инвесторы понесли убытки на сумму до $660 млн, поскольку стоимость акций Nikola упала с исторического максимума около $80 за акцию до менее чем $1 за акцию сегодня.

В январе 2018 года Nikola представила видеоролик "В движении", в котором можно увидеть грузовик Nikola One в движении. Однако представленный автомобиль был далек от завершения, хотя в этом нет ничего необычного. Tesla также показала Cybertruck и Semi, причем последний только недавно добрался до покупателей. Однако в случае с Nikola One ситуация несколько иная: представленный грузовик, который передвигался автономно, не имел ни двигателя, ни топливных элементов. Все шоу представляло собой мистификацию, которая заключалась в том, чтобы затащить грузовик на холм, а затем столкнуть его вниз. Сотрудники компании просили отложить показ - ведь у грузовика не было базовых компонентов, - но Милтон упорствовал, и рекламный ролик был снят и показан. Довольно удивительно, что во время защиты компания и ее адвокаты утверждали, что нигде в фильме Nikola не заявляет, что грузовик движется за счет собственной тяги.

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Компания Nikola вышла на биржу в 2020 году и ненадолго обогнала Ford по стоимости, несмотря на то, что так и не выпустила ни одного автомобиля. В 2020 году General Motors объявила, что планирует инвестировать в Nikola и совместно работать над электрическим грузовиком. GM также планировала поставлять компании оборудование для производства грузовиков на водородных топливных элементах. Однако в том же году "пузырь" лопнул после доклада шорт-селлера Hindenburg Research, который назвал бизнес Nikola крупным мошенничеством. В том же году Милтону не оставалось ничего другого, как уйти в отставку, а через год ему было предъявлено обвинение. С момента достижения пика в июне 2020 года акции Nikola упали примерно на 95 %. Компания призналась в семи ложных заявлениях Милтона о прогрессе компании в период с июля 2016 года по июль 2020 года.

#авто #мошенничество #nikola #криминал #трэвол милтон
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