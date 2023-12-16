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dima0782
REV-9: необычный ноутбук с 64-ядерным процессором и настольной RTX 4080
В Китае готовят по-настоящему мощную мобильную рабочую станцию.

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Китайская компания готовит очень специфический ноутбук. Модель, получившая название REV-9, оснащена процессором AMD EPYC, предназначенным для центров обработки данных, и настольной видеокартой GeForce RTX 4080

64-ядерный AMD EPYC, RTX 4080 и жидкостное охлаждение

Такого мы еще не видели. В Китае готовят по-настоящему мощную мобильную рабочую станцию. Устройство, получившее название REV-9, представляет собой необычного размера ноутбук, внутри которого находятся компоненты, предназначенные для настольных ПК. На борту может быть установлен либо процессор AMD EPYC 7713, либо EPYC 9554, оба из которых имеют 64 ядра и 128 потоков. Основное отличие заключается в архитектуре. В первом случае это Zen 3. EPYC 9554, напротив, основан на Zen 4. Однако оба этих процессора были разработаны не для потребительского рынка, а для профессиональных приложений. Внутри REV-9 также находится настольная версия GeForce RTX 4080 с 16 ГБ памяти, что еще больше укрепляет идею о том, что это просто модифицированный десктоп с подключенным экраном, клавиатурой и тачпадом. Более того, предполагается, что здесь можно будет обновиться до еще более мощного GPU, которым станет RTX 4080 SUPER.

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Точные размеры рассматриваемого ноутбука составляют 420 x 325 x 46 мм (с блоком питания). При этом толщина составляет целых 4,6 см. Такой размер необходим, чтобы обеспечить должное охлаждение компонентов внутри. За отвод тепла отвечает жидкостное охлаждение со встроенной помпой и резервуаром для жидкости. Это, несомненно, необходимо при наличии компонентов внутри. По умолчанию TDP EPYC 7113 составляет 225 Вт. Для EPYC 9554, напротив, он составляет уже 360 Вт. И еще есть RTX 4080 с TDP 320 Вт. Так что охлаждать есть что.

Дисплей 4K 120 Гц или 2,5K 240 Гц

Устройство также предлагает 17,3-дюймовый экран. Для самого дисплея доступны два варианта. Один с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, а другой - 4K с частотой 120 Гц. Интересно, что REV-9 также имеет дополнительный 3,5-дюймовый экран, на который выводится информация о различных параметрах, например, о температуре.

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По словам разработчиков, REV-9 можно носить в сумке для 17-дюймового ноутбука. Выход этого конкретного устройства намечен на 19 декабря. Целевая аудитория - профессионалы, которым нужны очень мощные портативные машины.

#китай #ноутбук #rev-9
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