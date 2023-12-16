Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
MSI может похвастать поддержкой 256 ГБ оперативной памяти на плате X670
Лимит на объем оперативной памяти, поддерживаемый материнскими платами MSI, только что был увеличен

реклама

Лимит на объем оперативной памяти, поддерживаемый материнскими платами MSI, только что был увеличен. Причем заметно. Ранее верхний предел составлял 192 ГБ, что можно было достичь, объединив 4 плашки с небинарной емкостью 48 ГБ. Теперь MSI увеличила лимит поддерживаемой оперативной памяти до 256 ГБ. Для достижения такой емкости, разумеется, необходимо занять 4 слота.

MSI сообщает, что за этим открытием стоит компания Kingston, выпустившая память FURY Renegade DDR5 объемом 64 ГБ на модуль. Таким образом, при заполнении вышеупомянутых 4 плашек мы получаем в общей сложности 256 ГБ. Сами же плашки построены по технологии 1-beta от Micron, которая "обеспечивает новые возможности, никогда ранее не встречавшиеся в двухканальных ПК".

реклама

MSI

В подтверждение поддержки 256 ГБ тайваньский производитель опубликовал скриншот, на котором показана информация из CPU-Z и встроенного в Windows диспетчера задач. Материнская плата MSI PRO X670-P WiFi служит в качестве платформы, а в качестве ЦП установлен процессор AMD Ryzen 9 7900X.

К сожалению, MSI не предоставляет информации о том, какие модели материнских плат будут поддерживать 256 ГБ оперативной памяти. Мы можем лишь предположить, что изначально это будут модели высокого класса. Известно лишь, что добавление поддержки 256 ГБ сводится к обновлению BIOS.

MSI

Одна из идей использования такого большого объема оперативной памяти - создание Ramdisk. Это решение предполагает выделение части оперативной памяти, которая будет храниться как диск. В результате можно рассчитывать на несравнимо более высокую производительность по сравнению с традиционными дисками. Однако не стоит забывать, что оперативная память является волатильной, поэтому при таком решении необходимо частое резервное копирование данных на традиционный носитель.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Если учесть, что смартфоны сейчас все чаще оснащаются 24 ГБ оперативной памяти, то 256 ГБ в ПК не должны вызывать удивления. Вопрос лишь в том, для чего на потребительской платформе может быть использован такой объем.

#msi #оперативная память #материнская плата
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
MSI воскрешает серию Cyclone, представив RTX 4060 Cyclone OC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
90
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
20
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
4
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
6
Что будет делать Европа без российского газа: планы по производству метана
3
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
2
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
+
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
Эксперт: модернизированный вертолёт Ка-52М оснащается вооружением с «фантастическими» параметрами
+
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
11
В России построят 7 новых атомных электростанций
2
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
10
В Румынии обнаружили обломки российского дрона-камикадзе
8
«Вояджер-1» посылает непонятный набор данных на Землю
+
В США приговорили к тюремному заключению агента ФБР, работавшего на российского олигарха Дерипаску
+
Доходность видеокарты Nvidia RTX 4090 в моменте достигала $24 США
5
В криптосообществе обсуждают риск атаки 51% для биткоина
+

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
6
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
9
О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
1
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
6
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
64
Япония включается в мировую гонку по производству микросхем
+
Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начала 2024 года
+
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2
Во Вселенной было два Больших взрыва: Выдвинута новая гипотеза происхождения тёмной материи
11

Сейчас обсуждают

RandomXP
18:27
SSD за такие деньги можно и 2 ТБ взять. Видеокарта на ультранастройках будет постоянно упираться в шину памяти, да и обмен с оперативкой на урезанной шине явно не даст преимуществ. 4070 - минимальный ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Vorvort
18:27
Закупка идет заранее и с оптовыми скидками. Помню в майнинг - бум водяную 6900XT продавали за 160000 рублей. Через 1.5 года в том же магазине эта видеокарта стоила 54000 рублей. Это какая у них стоимо...
Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито
VictorEI
18:27
Если этой информации ни у кого нет, значит она никому не нужна, о проводить эти тесты, ради пары калек, кому они нужны, ну такое себе.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
Алексей Васильев
18:26
А вот это уже типичная пропаганда розни и насилия. Крайне не одобряемая законодательством России.
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Dimkovski
18:25
Ухаахахаха... ЛУЧИ на 4060Ti, да ещё с 8гб памяти. Даже в FHD это будут не лучи, а посмешище в 40 кадров
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Андрей Якубовский
18:25
Факт, с амазона сча закажу за 350.
Игровой настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел почти на $100 в американской рознице
Vorvort
18:21
Автор - тролль 80 -й lvl. За 100К лучи можно только на You tube посмотреть.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Vito Vago
18:20
"Гегемон" думал, что он недосягаем; пора ему уже коготки убрать-могу вместе с лапками укоротить...
Китайский спутник-шпион запущен на гигантской ракете Long March 5
samoyla_yt
18:17
Маски-шоу)
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Vito Vago
18:17
"SUPER" не значит хорошая.
Стали известны даты продаж видеокарт RTX 4000 SUPER
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем