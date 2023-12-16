Лимит на объем оперативной памяти, поддерживаемый материнскими платами MSI, только что был увеличен

Лимит на объем оперативной памяти, поддерживаемый материнскими платами MSI, только что был увеличен. Причем заметно. Ранее верхний предел составлял 192 ГБ, что можно было достичь, объединив 4 плашки с небинарной емкостью 48 ГБ. Теперь MSI увеличила лимит поддерживаемой оперативной памяти до 256 ГБ. Для достижения такой емкости, разумеется, необходимо занять 4 слота.

MSI сообщает, что за этим открытием стоит компания Kingston, выпустившая память FURY Renegade DDR5 объемом 64 ГБ на модуль. Таким образом, при заполнении вышеупомянутых 4 плашек мы получаем в общей сложности 256 ГБ. Сами же плашки построены по технологии 1-beta от Micron, которая "обеспечивает новые возможности, никогда ранее не встречавшиеся в двухканальных ПК".

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MSI

В подтверждение поддержки 256 ГБ тайваньский производитель опубликовал скриншот, на котором показана информация из CPU-Z и встроенного в Windows диспетчера задач. Материнская плата MSI PRO X670-P WiFi служит в качестве платформы, а в качестве ЦП установлен процессор AMD Ryzen 9 7900X.

К сожалению, MSI не предоставляет информации о том, какие модели материнских плат будут поддерживать 256 ГБ оперативной памяти. Мы можем лишь предположить, что изначально это будут модели высокого класса. Известно лишь, что добавление поддержки 256 ГБ сводится к обновлению BIOS.

MSI

Одна из идей использования такого большого объема оперативной памяти - создание Ramdisk. Это решение предполагает выделение части оперативной памяти, которая будет храниться как диск. В результате можно рассчитывать на несравнимо более высокую производительность по сравнению с традиционными дисками. Однако не стоит забывать, что оперативная память является волатильной, поэтому при таком решении необходимо частое резервное копирование данных на традиционный носитель.

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Если учесть, что смартфоны сейчас все чаще оснащаются 24 ГБ оперативной памяти, то 256 ГБ в ПК не должны вызывать удивления. Вопрос лишь в том, для чего на потребительской платформе может быть использован такой объем.