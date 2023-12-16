Недавно компания Huawei представила свое инновационное решение Pangu Model 3

Облачные сервисы становятся все более популярными в мире бизнеса. Облачные вычисления позволяют в полной мере использовать такие технологии, как искусственный интеллект. Недавно компания Huawei представила свое инновационное решение Pangu Model 3, которое использует искусственный интеллект для оптимизации процессов в различных отраслях, таких как горнодобывающая промышленность и фармацевтика.

Растет популярность облачных сервисов для бизнеса. Согласно отчету PMR Market Expert, облачные вычисления уже являются ключевым элементом бизнес-стратегии каждой пятой компании. Это ответ на динамично меняющуюся реальность, которая требует быстрого реагирования на изменения и эффективного внедрения усовершенствований, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности. По данным опроса PMR, 44 % компаний указали, что возможность внедрения инноваций является основной причиной использования облачных сервисов.

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Что же является причиной такого высокого уровня успеха? Облачные технологии позволяют использовать передовые, масштабируемые вычислительные ресурсы по требованию. Это позволяет эффективно внедрять инновации, управлять возросшим трафиком и быстрее реагировать на непредвиденные ситуации. Huawei Cloud, используя новейшие технологии машинного обучения на основе искусственного интеллекта, выводит эту область на новый уровень. Новейшее решение Pangu Models 3.0 помогает компаниям эффективно использовать ИИ в различных отраслях.

- Мы считаем, что такие технологии, как облачные решения и искусственный интеллект, являются ключевыми для цифровой трансформации бизнеса. Каждая растущая компания нуждается в эффективном совершенствовании и инновациях, поэтому мы разработали уникальный ИИ Pangu Models 3.0, который помогает компаниям легко создавать собственные решения на основе машинного обучения, ориентируясь на конкретную отрасль. Мы убеждены, что такие решения значительно улучшат процесс внедрения решений на базе искусственного интеллекта в компаниях, повысив тем самым уровень их цифровой зрелости, - подчеркивает Витольд Вальчак, директор Huawei Cloud Poland.

В качестве примера можно привести горнодобывающую промышленность Китая, где благодаря использованию машинного обучения Pangu Models 3.0 специалисты смогли разработать ряд функциональных сценариев действий. Одним из улучшений стал мониторинг производственного процесса с помощью ИИ, позволяющий мгновенно реагировать на неисправности оборудования или нарушения техники безопасности, что значительно повысило безопасность труда.

Pangu Models 3.0 нашла применение и в фармацевтической промышленности, где она помогла оптимизировать процесс вывода новых лекарств на рынок. Технология позволила создать уникальную архитектуру, преобразующую молекулярные структуры в числовые значения, что способствовало точному прогнозированию структуры и свойств молекулы лекарства.

Huawei Cloud Pangu 3 также успешно работает в Европе. Благодаря скорости вычислений и способности облачных вычислений обрабатывать множество переменных, эта технология чрезвычайно полезна для прогнозирования погоды. Европейское метеорологическое агентство использует метод машинного обучения, включенный в Pangu Weather, что, возможно, стало прорывом в более точном прогнозировании по сравнению с традиционными численными методами предсказания погоды. Решения Huawei, такие как Huawei Cloud, в сочетании с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения Pangu Models 3.0, позволяют компаниям эффективно внедрять инновации, повышать конкурентоспособность, эффективность и безопасность труда.





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